Скандал з інвалідностями докотився до Податкової. Почалися звільнення – Гетманцев
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що після скандалу із роздаванням довідок про інвалідність із керівництва Державної податкової служби пішли 16 осіб. Про це він написав у Telegram.
"Подейкують, що ДПС за два дні підняла всі матеріали щодо осіб з керівництва, в тому числі регіонального, що оформились інвалідами після 24 лютого 2022 року. Таких чоловіків загалом виявилось 17. Одна особа з інвалідністю отримала її внаслідок поранення на фронті", – розповів Гетманцев.
Решта 16 чоловіків "прийняли вольове та чесне рішення залишити службу", написав депутат.
Він додав, що розраховує на аналогічну інформацію від інших органів з відання податкового комітету: Державної митної служби, Бюро економічної безпеки, Держфінмоніторингу, а також Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- Скандал довкола довідок про інвалідність виник після того, як на початку жовтня відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її родичів. У них знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на робочому місці керівниці МСЕК виявили сфальсифіковані медичні документи та списки ймовірних ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами. 5 жовтня Крупа була затримана й отримала підозру в незаконному збагаченні. У разі доведення провини чиновниця може отримати до 10 років тюрми з конфіскацією усього майна.
- 16 жовтня журналіст Юрій Бутусов розказав, що пів сотні прокурорів Хмельницької області виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Крупи.
- Після цього питання винесли на розгляд РНБО, за підсумками засідання генпрокурор Андрій Костін подав у відставку, а систему МСЕК вирішили розформувати.