Скандал з інвалідностями докотився до Податкової. Почалися звільнення – Гетманцев

16 осіб з керівництва ДПС "прийняли вольове рішення залишити службу" після того, як у них найшли свіжі довідки про інвалідність

Фото: Державна податкова служба

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів, що після скандалу із роздаванням довідок про інвалідність із керівництва Державної податкової служби пішли 16 осіб. Про це він написав у Telegram.

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"Подейкують, що ДПС за два дні підняла всі матеріали щодо осіб з керівництва, в тому числі регіонального, що оформились інвалідами після 24 лютого 2022 року. Таких чоловіків загалом виявилось 17. Одна особа з інвалідністю отримала її внаслідок поранення на фронті", – розповів Гетманцев.

Решта 16 чоловіків "прийняли вольове та чесне рішення залишити службу", написав депутат.

Він додав, що розраховує на аналогічну інформацію від інших органів з відання податкового комітету: Державної митної служби, Бюро економічної безпеки, Держфінмоніторингу, а також Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.