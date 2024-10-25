Скандал с инвалидностями докатился до Налоговой. Начались увольнения – Гетманцев
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что после скандала с раздачей справок об инвалидности из руководства Государственной налоговой службы ушли 16 человек. Об этом он написал в Telegram.
"Поговаривают, что ГНС за два дня подняла все материалы в отношении лиц из руководства, в том числе регионального, оформившихся инвалидами после 24 февраля 2022 года. Таких мужчин в общей сложности оказалось 17. Один человек с инвалидностью получил его в результате ранения на фронте", — рассказал Гетманцев.
Остальные 16 мужчин "приняли волевое и честное решение покинуть службу", написал депутат.
Он добавил, что рассчитывает на аналогичную информацию от других органов из ведения налогового комитета: Государственной таможенной службы, Бюро экономической безопасности, Госфинмониторинга, а также Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
- Скандал вокруг справок об инвалидности возник после того, как в начале октября состоялись обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы и ее родственников. У них нашли почти $6 млн в разной валюте, а на рабочем месте руководительницы МСЭК обнаружили сфальсифицированные медицинские документы и списки возможных уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами. 5 октября Крупа была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
- 16 октября журналист Юрий Бутусов рассказал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Крупы.
- После этого вопрос вынесли на рассмотрение СНБО, по итогам заседания генпрокурор Андрей Костин подал в отставку, а систему МСЭК решили расформировать.