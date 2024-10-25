Скандал с инвалидностями докатился до Налоговой. Начались увольнения – Гетманцев

16 человек из руководства ГНС "приняли волевое решение покинуть службу" после того, как у них нашли свежие справки об инвалидности

Фото: Государственная налоговая служба

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев рассказал, что после скандала с раздачей справок об инвалидности из руководства Государственной налоговой службы ушли 16 человек. Об этом он написал в Telegram.

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"Поговаривают, что ГНС за два дня подняла все материалы в отношении лиц из руководства, в том числе регионального, оформившихся инвалидами после 24 февраля 2022 года. Таких мужчин в общей сложности оказалось 17. Один человек с инвалидностью получил его в результате ранения на фронте", — рассказал Гетманцев.

Остальные 16 мужчин "приняли волевое и честное решение покинуть службу", написал депутат.

Он добавил, что рассчитывает на аналогичную информацию от других органов из ведения налогового комитета: Государственной таможенной службы, Бюро экономической безопасности, Госфинмониторинга, а также Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.