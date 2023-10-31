Софія Київська замовила ремонт куполів за 79 млн грн: можуть впасти в будь-яку мить – фото

Переможцем тендеру стало ТОВ "Металева покрівля груп". Роботи триватимуть до кінця 2028 року

Національний заповідник "Софія Київська" оголосив тендер на реставрацію покрівлі, конструктивних систем, а також на позолоту куполів Софійського собору на 79,43 млн грн. Результати тендеру оприлюднено у системі держзакупівель Prozorro.

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Переможцем тендеру стало ТОВ "Металева покрівля груп".

Сума договору з ПДВ – 79,20 млн грн.

Довідка. Софія Київська – пам'ятка історії та архітектури України, розташована на Софійській площі у Києві. Одна з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Входить до переліку об'єктів спадщини ЮНЕСКО.

Згідно з умовами тендеру, реставрація Софійського собору запланована на п'ять років. Роботи мають бути завершені до кінця 2028 року. Джерела фінансування — державні кошти, благодійні кошти, спеціальний фонд.

Цього року на виконання заявлених у тендері робіт з держбюджету виділили 2 млн грн. Вони підуть на встановлення хрестів і заміну конструктивних систем кріплення на усіх куполах.

Інші роботи, у тому числі й золочення, будуть виконуватись після закінчення воєнного стану.

Після оголошення результатів тендеру у Спілці ветеранів повідомили, що звернулися до Держаудитслужби, пише ZN.ua. У зверненні зазначається, що армії не вистачає зброї та оснащення. Тому бюджетні кошти насамперед мають бути спрямовані на фінансування Сил оборони України.

"Ця закупівля — недоречне, неефективне, несвоєчасне, необґрунтоване використання бюджетних коштів", – вважає Спілка ветеранів.

У Національному заповіднику "Софія Київська" наголосили, що вкрай незадовільний стан даху, конструкцій та куполів собору став проблемою для музею і загрозою для збереження цілісності унікальної пам’ятки.

Питання про необхідність реставрації неодноразово порушувалося перед Міністерством культури та інформаційної політики. Але через брак фінансування залишалося невирішеним, а ситуація тільки погіршувалася.

Це призвело до того, що близько 23:00 14 січня 2022 року через рвучкий вітер упав хрест з південно-східного купола Софійського собору.

"На тлі накопичення військ Російської Федерації на кордонах України падіння хреста з Софійського собору було сприйняте громадськістю як недобрий знак, що віщував велику війну. Страшний день 24 лютого 2022 року Свята Софія зустріла без одного хреста…", – розповіли у заповіднику.

Хрести Софійського собору були встановлені приблизно в один і той же час. Цей випадок тільки підтвердив занепокоєння стосовно технічного стану інших хрестів.

На замовлення Національного заповідника, УкрНДІпроектреставрація терміново розробила проєкт реставрації покрівлі, конструктивних систем та позолоти куполів Софійського собору.

Фахівці інституту провели детальні конструкторські та науково-технологічні дослідження стану конструктивних елементів всіх куполів, хрестів та покрівлі собору.

За результатами досліджень, технічний стан конструктивної системи куполів та, особливо, центрального купола оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації.

Конструкції та обшивка хрестів, їх з’єднання з підхресним яблуком до маківки та фальцеві з’єднання знаходяться в гостро аварійному стані, що може в будь-який час призвести до руйнування як частини куполів, так і маківок, і хрестів.

Проєктом передбачено комплекс заходів щодо запобігання виникненню аварійних ситуацій, заміни частини конструктивних систем куполів, позолоти покриття хрестів та куполів і реставрації покрівлі Софійського собору.

Проєктна документація пройшла експертизу та отримала позитивний експертний звіт, а також погодження Міністерства культур.

На сьогодні завдяки меценатським коштам виготовлено шість хрестів та заплановано укладення угоди на виготовлення центрального хреста — також коштом меценатів.