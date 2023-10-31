София Киевская заказала ремонт куполов за 79 млн грн: могут упасть в любой момент - фото

Победителем тендера стало ООО "Металлическая кровля групп". Работы будут продолжаться до конца 2028 года

Национальный заповедник "София Киевская" объявил тендер на реставрацию кровли, конструктивных систем, а также на позолоту куполов Софийского собора на 79,43 млн грн. Результаты тендера обнародованы в системе госзакупок Prozorro .

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Победителем тендера стало ООО "Металлическая кровля групп".

Сумма договора с НДС – 79,20 млн грн.

Справка. София Киевская – памятник истории и архитектуры Украины, расположенный на Софийской площади в Киеве. Одно из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси. Входит в список объектов наследия ЮНЕСКО.

Согласно условиям тендера реставрация Софийского собора намечена на пять лет. Работы должны быть завершены к концу 2028 года. Источники финансирования – государственные средства, благотворительные средства, специальный фонд.

В этом году на выполнение заявленных в тендере работ из госбюджета выделили 2 млн грн. Они пойдут на установку крестов и замену конструктивных систем крепления на всех куполах.

Другие работы, в том числе и золочение, будут выполняться по окончании военного положения.

После оглашения результатов тендера в Союзе ветеранов сообщили, что обратились в Госаудитслужбу, пишет ZN.ua. В обращении отмечается, что армии не хватает оружия и оснастки. Поэтому бюджетные средства, в первую очередь, должны быть направлены на финансирование Сил обороны Украины.

"Эта закупка – неуместное, неэффективное, несвоевременное, необоснованное использование бюджетных средств", - считает Союз веnеранов.

В Национальном заповеднике "София Киевская" отметили, что крайне неудовлетворительное состояние крыши, конструктивов и куполов собора стало проблемой для музея и угрозой для сохранения целостности уникального памятника.

Вопрос о необходимости реставрации неоднократно поднимался перед Министерством культуры и информационной политики. Но за неимением финансирования оставался нерешенным, а ситуация только ухудшалась.

Это привело к тому, что около 23:00 14 января 2022 года из-за порывистого ветра упал крест с юго-восточного купола Софийского собора.

"На фоне накопления войск Российской Федерации на границах Украины падение креста из Софийского собора было воспринято общественностью как недобрый знак, предвещавший великую войну. Страшный день 24 февраля 2022 года Святая София встретила без одного креста…", - рассказали в заповеднике.

Кресты Софийского собора были установлены примерно в одно и то же время. Этот случай только подтвердил обеспокоенность техническим состоянием других крестов.

По заказу Национального заповедника УкрНИИпроектреставрация разработала проект реставрации кровли, конструктивных систем и позолоты куполов Софийского собора.

Специалисты института провели подробные конструкторские и научно-технологические исследования состояния конструктивных элементов всех куполов, крестов и кровли собора.

По результатам исследований техническое состояние конструктивной системы куполов и особенно центрального купола оценивается как непригодное к нормальной эксплуатации.

Конструкции и обшивка крестов, их соединение с подкрестным яблоком к макушке и фальцевые соединения находятся в остро аварийном состоянии, что может в любое время привести к разрушению как части куполов так и маковок, и крестов.

Проектом предусмотрен комплекс мер по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, замене части конструктивных систем куполов, позолоты покрытия крестов и куполов и реставрации кровли Софийского собора.

Проектная документация прошла экспертизу и получила положительный экспертный отчет и согласование Министерства культур.

На сегодняшний день за счет меценатских средств изготовлено шесть крестов и запланировано заключение соглашения на изготовление центрального креста - также за счет меценатов.