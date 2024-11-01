Toyota та NTT інвестують понад $3 млрд у розробку автопілота на базі ШІ

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Японська автомобільна корпорація Toyota Motor та найбільша телекомунікаційна компанія Японії Nippon Telegraph & Telephone (NTT) домовилися інвестувати $3,3 млрд в розробку програмного забезпечення для автономного водіння за допомогою штучного інтелекту. Про це пише Bloomberg.

Дві компанії планують спільно інвестувати 500 мільярдів єн ($3,3 млрд) в період до 2030 року.

Мета інвестицій полягає у тому, щоб впровадити технологію до 2028 року та поділитися нею з іншими компаніями.

Технологія буде покладатися на штучний інтелект для роботи мережі, яка допомагатиме прогнозувати і реагувати на дорожньо-транспортні пригоди в надії підвищити безпеку дорожнього руху.

"Передання великих обсягів даних матиме вирішальне значення, бо транспортні засоби із програмним забезпеченням стають дедалі поширенішими", – заявив головний виконавчий директор Toyota Кодзі Сато.

У 2017 році Toyota і NTT створили партнерство для спільної розробки легкових автомобілів, підключених до 5G, а у 2020 році оголосили про об'єднання капіталів для спільної роботи над проєктом "розумного міста".

Toyota розробляла власну програмну платформу під назвою Arene, але минулого року її розробка була відкладена, коли після несподіваного звільнення топменеджера компанії Woven by Toyota її програмний стартап був закритий.