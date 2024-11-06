Toyota зафіксувала перше падіння квартального прибутку за два роки: причини

Прибутки Toyota впали на 20% через проблеми з продажами на ринках Японії та США

Фото: EPA

Японська автомобільна корпорація Toyota Motor відзвітувала про своє перше падіння квартального прибутку за два роки. Про це повідомляє пресслужба корпорації.

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Операційний прибуток Toyota за третій квартал 2024 року склав 1,16 трлн єн ($7,55 млрд), що на 20% менше, ніж 1,44 трлн єн ($9,3 млрд) роком раніше.

Причиною падіння прибутку стали проблеми з продажами і виробництвом на двох ключових ринках – у Японії та США.

До початку 2024 року найбільший у світі автовиробник отримував рекордні прибутки, адже основна увага приділялася гібридним моделям.

Однак проблеми з якістю на підрозділі Toyota з виробництва вантажівок і автобусів Hino Motors, жорстка конкуренція з боку китайських брендів, а також призупинення виробництва двох моделей у США почали сповільнювати динаміку продажів в останні місяці.

Toyota пообіцяла покращити виробництво у другій половині свого фінансового року, що завершиться у березні 2025 року.

"У другій половині цього фінансового року ми очікуємо повернутися до щорічного світового рівня виробництва у 10 млн одиниць", – заявив фінансовий директор Toyota Йоічі Міядзакі.

Toyota також переглянула свій план виробництва автомобілів на поточний фінансовий рік на 1% до 10,85 млн одиниць, що на 240 000 менше, ніж торік.

Компанія зберегла свій прогноз прибутку на поточний рік на рівні 4,3 трлн єн ($28 млрд).

Акції Toyota зросли на 1,7% після звітності, відстаючи від зростання на 2,6% на більш широкому ринку, пише Reuters.