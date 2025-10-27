Курс стейблкоїна JPYC, що запустили в Японії, дорівнює національній валюті

Фото: Depositphotos

У Японії запустили перший у світі стейблкоїн, прив’язаний до єни – цифровий актив, курс якого стабільно дорівнює національній валюті. Про це пише Reuters.

Нову криптовалюту під назвою JPYC випустив однойменний японський стартап. Вона повністю забезпечена внутрішніми заощадженнями та японськими державними облігаціями (JGB) і може бути конвертована у звичайні єни.

Компанія планує за три роки випустити стейблкоїнів на 10 трлн єн (приблизно $66 млрд) і поширити їх використання за межами Японії.

На початковому етапі трансакції очікуються без комісій, щоб стимулювати попит, а прибуток стартап планує отримувати з відсотків від облігацій.

За оцінками експертів, японський ринок поки не має такого потенціалу, як доларовий.

Сьогодні доларові стейблкоїни, підтримані адміністрацією Дональда Трампа, становлять понад 99% світового ринку, за даними Банку міжнародних розрахунків.

Ексдиректор Банку Японії Томоюкі Шимода зазначає, що масове поширення єнових стейблкоїнів може зайняти два – три роки, якщо до ринку долучаться найбільші банки країни.

Водночас регулятори застерігають, що такі цифрові активи можуть виводити гроші з-під контролю банківської системи.