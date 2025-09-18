Криптовалюта зараз є на піку своєї популярності. За даними звіту Gemini "Global State of Crypto", лише за рік (2024-2025) частка людей, які володіють криптовалютами в таких країнах, як США, Велика Британія, Франція та Сінгапур, зросла з 21% до 24%.

Важливу роль у цьому зростанні відіграли мемкоїни, які з нішевого явища перетворилися на глобальний тренд. Запуск власних токенів став модним кроком серед відомих особистостей – Дональд Трамп, Ілон Маск чи Іггі Азалія.

Мемкоїн – це криптовалюта, в основі якої лежать інтернет-меми й культурні феномени онлайн-середовища. На відміну від класичних криптоактивів із чітко визначеними функціями, такими як стейблкоїни, утиліті- чи сек’юриті-токени, мемкоїни зазвичай не мають власної економічної моделі чи розвиненої технологічної інфраструктури.

Чи варто інвестувати в мемкоїни, хто вже заробив на власному токені та які ризики мають такі інвестиції – про все це читайте у матеріалі LIGA.net

Що таке мемкоїн та чи має він реальну цінність

Від класичних криптовалют мемкоїни відрізняються тим, що це токени без внутрішньої цінності й корисних функцій, які можна порівняти з поштовими марками-сувенірами. Про це говорить криптовалютний інвестор і засновник першого в Україні WEB3-університету Learn to Earn Global Михайло Пацан.

На відміну від класичних криптовалют із реальними випадками використання, мемкоїни тримаються виключно на ажіотажі та емоційній прив’язаності спільноти. Єдиний спосіб заробітку – це короткостроковий хайп або довгостроковий колекційний інтерес, коли токен набуває культової цінності через роки.

Одним із перших і найвідоміших мемкоїнів став Dogecoin (DOGE) – криптовалюта, створена у 2013 році програмістами Біллі Маркусом і Джексоном Палмером як жарт на тлі дедалі більшої популярності крипти.

Вони взяли за основу тодішній вірусний мем із собакою породи шиба-іну й написами в стилі "such wow", створивши токен, що мав стати пародією на серйозні криптовалюти.

DOGE залишається найуспішнішим прикладом еволюції мемкоїна. "Від інтернет-жарту до прийняття деякими компаніями як засобу платежу, але навіть він не має серйозної технологічної інфраструктури чи бізнес-моделі", – додає Михайло Пацан.

Втім, SHIB, PEPE та інші популярні мемкоїни – поки це лише красива обгортка без начинки. Пацан вважає, що ці токени залишаються суто спекулятивними активами, які не отримали жодного практичного застосування, окрім азартної гри на курсі.

"Краще розглядати їх як цифрові колекційні предмети: подобаються котики? Купуйте мемкоїни з котиками й тримайте як частину портфеля розваг, а не серйозних інвестицій", – каже Пацан.

До того ж мемкоїн може просто зникнути з ринку назавжди, коли мем втратить свою актуальність, як-от SQUID, який був створений на піку популярності корейського серіалу "Squid Game".

Хто створив власний мемкоїн і скільки це принесло грошей

Токени від публічних осіб створюють ілюзію легітимності, але оскільки створити токен ERC-20 (криптомонети, які можна створити в мережі Ethereum) може будь-хто за $50, більшість таких проєктів – це pump-and-dump (шахрайська схема на фінансових ринках) схеми, вважає Михайло Пацан.

Один із найгучніших кейсів – мемкоїн президента США Дональда Трампа TRUMP, який він запустив у січні 2025 року. За даними Financial Times, проєкт приніс щонайменше $350 млн від продажу токенів і комісій. На піку активність перевищила очікування: понад 800 000 гаманців взяли участь у торгах.

Однак уже за кілька тижнів після запуску ситуація змінилася. Ціна TRUMP обвалилася на понад 90%, знищивши вкладення тисяч інвесторів. За оцінками Yahoo Finance, втрати користувачів перевищили $2 млрд. Усе це відбулося на тлі "розблокування" великої кількості токенів, що дозволило інсайдерам продати свої запаси та ще більше обвалити ринок.

Для порівняння, після запуску одна монета TRUMP продавалась за $30–$60 залежно від піка хайпу, але вже зараз ціна стабілізувалася на рівні $8,50–$9,00.

Подібна ситуація відбулась з мемкоїном репера Каньє Веста YZY. Мемкоїн зʼявився у серпні 2025 року. Попри те, що сам артист раніше публічно висміював крипту, токен стрімко набрав популярності: менш ніж за годину його капіталізація перевищила $3 млрд.

Але вже за кілька годин курс обвалився. За даними CoinTelegraph, понад 51 000 трейдерів втратили загалом $74 млн. Прибутки натомість отримав лише десяток інсайдерів – 11 гаманців заробили понад $1 млн кожен.

Інвестувати в мемкоїн: гра на удачу чи шлях до втрат

Мемкоїни сьогодні – це здебільшого спекулятивні активи, які рухаються завдяки увазі спільноти та медійному хайпу. "Їхня природа цікава тим, що вони здатні еволюціонувати", – розповідає у коментарі LIGA.net голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній (УАФІК) Ростислав Дюк.

Головний ризик в інвестуванні в мемкоїни – непередбачуваність, адже їхня волатильність у десятки разів вища за класичні BTC чи Ethereum.

Ще один ризик – це залежність від інформаційного простору: допис у Twitter від інфлюенсера може миттєво підняти чи обвалити ціну.

І третє – відсутність зрілої інфраструктури: від ризиків з ліквідністю до маніпуляцій. Для інвестора це означає, що вкладати можна лише ті кошти, втрату яких ви готові прийняти.

"Мемкоїни приваблюють простотою, зрозумілими символами, гумором і шансом на швидкий виграш". Це одночасно і протест проти усталених правил, і форма гейміфікованого інвестування", – пояснює Дюк.

Історії про стрімкі злети й обвали мемкоїнів формують у суспільстві хибне уявлення, ніби вся крипта – це суцільне казино, каже він. Саме тому важливо чітко відмежовувати такі спекулятивні токени від криптоактивів із більш прогнозованою економікою – зокрема, від стейблкоїнів або токенів із реальним прикладним використанням.

"Мемкоїни потребують чіткішої категоризації. Якщо інвестор купує облігації, він розуміє, що це актив із певною історією, ліквідністю й визнанням. Якщо ж він купує мемкоїн – це зовсім інший рівень ризику", – додає голова УАФІК Дюк.

Мемкоїни можуть перерости у щось надійніше тоді, коли їх інтегрують у фінансову екосистему чи платформу з реальною економічною цінністю, переконаний він.

Це можуть бути ігри, NFT-маркети, програми лояльності, сервіси для креаторів. Але головне – це має бути бізнес-модель, яка приносить прибуток, а не лише обіг токена між спекулянтами.