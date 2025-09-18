Криптовалюта сейчас находится на пике своей популярности. Согласно отчету Gemini "Global State of Crypto", только за год (2024-2025) доля людей, владеющих криптовалютами, в таких странах, как США, Великобритания, Франция и Сингапур, выросла с 21% до 24%.

Важную роль в этом росте сыграли мемкоины, которые из нишевого явления превратились в глобальный тренд. Запуск собственных токенов стал модным ходом среди известных личностей – Дональд Трамп, Илон Маск или Игги Азалия.

Мемкоин – это криптовалюта, основанная на интернет-мемах и культурных феноменах онлайн-среды. В отличие от классических криптоактивов с четко определенными функциями, таких как стейблкоины, утилити- или секьюрити-токены, мемкоины обычно не имеют собственной экономической модели или развитой технологической инфраструктуры.

Стоит ли инвестировать в мемкоины, кто уже заработал на собственном токене и какие риски несут такие инвестиции – обо всем этом читайте в материале LIGA.net

Что такое мемкоин и имеет ли он реальную ценность

Мемкоины отличаются от классических криптовалют тем, что это токены без внутренней ценности и полезных функций, которые можно сравнить с сувенирными почтовыми марками. Об этом говорит криптоинвестор и основатель первого в Украине WEB3-университета Learn to Earn Global Михаил Пацан.

В отличие от классических криптовалют с реальными сценариями использования, мемкоины держатся исключительно на ажиотаже и эмоциональной привязанности сообщества. Единственный способ заработка – это краткосрочный хайп или долгосрочный коллекционный интерес, когда токен приобретает культовую ценность спустя годы.

Одним из первых и самых известных мемкоинов стал Dogecoin (DOGE) – криптовалюта, созданная в 2013 году программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером в качестве шутки на фоне растущей популярности криптовалют.

Они взяли за основу вирусный мем того времени с собакой породы шиба-ину и надписями в стиле "such wow", создав токен, который должен был стать пародией на серьезные криптовалюты.

DOGE остается самым успешным примером эволюции мемкоинов. "От интернет-шутки до принятия некоторыми компаниями в качестве платежного средства, но даже у него нет серьезной технологической инфраструктуры или бизнес-модели", – добавляет Михаил Пацан.

Однако SHIB, PEPE и другие популярные мемкоины – пока это всего лишь красивая обертка без начинки. Пацан считает, что эти токены остаются сугубо спекулятивными активами, которые не получили никакого практического применения, кроме азартной игры на курсе.

"Лучше рассматривать их как цифровые коллекционные предметы: нравятся котики? Покупайте мемкоины с котиками и держите их как часть портфеля развлечений, а не серьезных инвестиций", – говорит Пацан.

Кроме того, мемкоин может просто исчезнуть с рынка навсегда, когда мем потеряет свою актуальность, как, например, SQUID, который был создан на пике популярности корейского сериала "Squid Game".

Кто создал собственный мемкоин и сколько это принесло денег

Токены от публичных лиц создают иллюзию легитимности, но поскольку создать токен ERC-20 (криптовалюту, которую можно создать в сети Ethereum) может любой за $50, большинство таких проектов являются схемами "накачивания и сброса" (pump-and-dump), считает Михаил Пацан.

Один из самых громких кейсов – мемкоин президента США Дональда Трампа TRUMP, который он запустил в январе 2025 года. По данным Financial Times, проект принес как минимум $350 млн от продажи токенов и комиссий. На пике активность превзошла ожидания: более 800 000 кошельков приняли участие в торгах.

Однако уже через несколько недель после запуска ситуация изменилась. Цена TRUMP обвалилась более чем на 90%, уничтожив инвестиции тысяч инвесторов. По оценкам Yahoo Finance, потери пользователей превысили $2 млрд. Все это произошло на фоне "разблокировки" большого количества токенов, что позволило инсайдерам продать свои запасы и еще больше обвалить рынок.

Для сравнения, после запуска одна монета TRUMP продавалась за $30–60 в зависимости от пика хайпа, но сейчас цена стабилизировалась на уровне $8,50–$9,00 долларов.

Подобная ситуация произошла с мемкоином репера Канье Уэста YZY. Мемкоин появился в августе 2025 года. Несмотря на то, что сам артист ранее публично высмеивал криптовалюту, токен быстро набрал популярность: менее чем за час его капитализация превысила $3 млрд.

Но уже через несколько часов курс обвалился. По данным CoinTelegraph более 51 000 трейдеров потеряли в общей сложности $74 млн. Прибыль, напротив, получили всего несколько инсайдеров – 11 кошельков заработали более $1 млн каждый.

Инвестировать в мемкоины: игра на удачу или путь к потерям

Мемкоины сегодня – это в основном спекулятивные активы, которые движутся благодаря вниманию сообщества и медийному хайпу. "Их природа интересна тем, что они способны эволюционировать", – рассказывает в комментарии LIGA.net председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний (УАФИК) Ростислав Дюк.

Главный риск при инвестировании в мемкоины – это непредсказуемость, поскольку их волатильность в десятки раз выше, чем у классических BTC или Ethereum.

Еще один риск – зависимость от информационного пространства: пост в Twitter от инфлюенсера может мгновенно поднять или обрушить цену.

И третье – отсутствие зрелой инфраструктуры: от рисков, связанных с ликвидностью, до манипуляций. Для инвестора это означает, что можно вкладывать только те средства, потерю которых вы готовы принять.

"Мемкоины привлекают простотой, понятными символами, юмором и шансом на быстрый выигрыш". Это одновременно протест против устоявшихся правил и форма геймифицированного инвестирования", – объясняет Дюк.

Истории о стремительных взлетах и падениях мемкоинов формируют в обществе ложное представление о том, что вся криптовалюта – это сплошное казино, говорит он. Именно поэтому важно четко отделять такие спекулятивные токены от криптоактивов с более предсказуемой экономикой, в частности, от стейблкоинов или токенов с реальным прикладным использованием.

"Мемкоины нуждаются в более четкой категоризации. Если инвестор покупает облигации, он понимает, что это актив с определенной историей, ликвидностью и признанием. Если же он покупает мемкоин – это совершенно другой уровень риска", – добавляет глава УАФИК Дюк.

Он убежден, что мемкоины могут превратиться во что-то более надежное, когда их интегрируют в финансовую экосистему или платформу с реальной экономической ценностью.

Это могут быть игры, NFT-маркеты, программы лояльности, сервисы для создателей контента. Но главное – это должна быть бизнес-модель, которая приносит прибыль, а не просто оборот токена между спекулянтами.