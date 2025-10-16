У Європарламенті підтримали пропозицію на рік раніше заборонити імпорт газу з Росії

Профільні комітети ЄП абсолютною більшістю проголосували за те, щоб 2026-й став останнім роком імпорту російських енергоресурсів

Фото: EPA / Maxim Shipenkov

Комітети Європарламенту з питань промисловості та міжнародної торгівлі 16 жовтня підтримали пропозицію прискорити заборону на імпорт російських енергоресурсів. Про це повідомили на сайті Європарламенту.

Згідно з новими правилами імпорт російського природного газу – як трубопровідного, так і зрідженого – буде заборонено з 1 січня 2026 року.

Обмежені винятки передбачені лише для чинних короткострокових контрактів (до 17 червня 2026 року) та довгострокових угод (до 1 січня 2027 року), якщо вони були укладені до 17 червня 2025 року без подальших змін.

"Переважна більшість членів обох комітетів проголосували за тверду позицію щодо посилення відмови від імпорту викопного палива з Росії. Я вражений спільним розумінням необхідності ефективного законодавства, яке не лише забороняє імпорт російських газу та нафти до Європейського Союзу, а й суворо забезпечить виконання та закриє лазівки в пропозиції Комісії", – сказав головний депутат Європарламенту від Комітету з питань промисловості, досліджень та енергетики Вілле Нійністьо.

Парламентарі також пропонують заборонити весь імпорт російської нафти, включно з нафтопродуктами з російської сировини, з початку 2026 року.

Європарламентарі виключили пункт про перегляд, який дозволяв би Комісії тимчасово призупиняти заборону у випадках загрози енергетичній безпеці ЄС. Натомість запроваджено штрафи за порушення регламенту.

"Ми посилили початкову пропозицію Європейської комісії, включивши нафту та її продукти, припинивши довгострокові контракти на рік раніше, ніж пропонувалося, додавши штрафи за невиконання та виключивши винятки для країн, що не мають виходу до моря", – підкреслила Інесе Вайдере, голова Європарламенту від Комітету з міжнародної торгівлі.