В Европарламенте поддержали предложение на год раньше запретить импорт газа из России
16 октября комитеты Европарламента по промышленности и международной торговле поддержали предложение ускорить запрет на импорт российских энергоресурсов. Об этом сообщили на сайте Европарламента.
Согласно новым правилам импорт российского природного газа – как трубопроводного, так и сжиженного – будет запрещен с 1 января 2026 года.
Ограниченные исключения предусмотрены только для действующих краткосрочных контрактов (до 17 июня 2026 года) и долгосрочных соглашений (до 1 января 2027 года), если они были заключены до 17 июня 2025 года без каких-либо изменений.
"Подавляющее большинство членов обоих комитетов проголосовали за твердую позицию по усилению отказа от импорта ископаемого топлива из России. Я впечатлен общим пониманием необходимости эффективного законодательства, которое не только запрещает импорт российского газа и нефти в Европейский Союз, но и строго обеспечит исполнение и закроет лазейки в предложении Комиссии", – заявил главный депутат Европарламента от Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Вилле Нийнистьо.
Парламентарии также предлагают запретить весь импорт российской нефти, включая нефтепродукты из российского сырья, с начала 2026 года.
Европарламентарии исключили пункт о пересмотре, который позволял бы Комиссии временно приостанавливать запрет в случае угрозы энергетической безопасности ЕС. Вместо этого введены штрафы за нарушение регламента.
"Мы укрепили первоначальное предложение Европейской комиссии, включив нефть и нефтепродукты, прекратив действие долгосрочных контрактов на год раньше, чем предлагалось, добавив штрафы за невыполнение и исключив исключения для стран, не имеющих выхода к морю", – подчеркнула Инесе Вайдере, глава Европарламента от Комитета по международной торговле.
- Хотя ЕС уже значительно сократил закупки с 2022 года, блок все еще получает около 15% сжиженного природного газа из России. Ежемесячные платежи составляют 500-700 млн евро.
Комментарии (0)