В Европарламенте поддержали предложение на год раньше запретить импорт газа из России

Профильные комитеты ЕП абсолютным большинством проголосовали за то, чтобы 2026-й стал последним годом импорта российских энергоресурсов

Фото: EPA / Максим Шипенков

16 октября комитеты Европарламента по промышленности и международной торговле поддержали предложение ускорить запрет на импорт российских энергоресурсов. Об этом сообщили на сайте Европарламента.

Согласно новым правилам импорт российского природного газа – как трубопроводного, так и сжиженного – будет запрещен с 1 января 2026 года.

Ограниченные исключения предусмотрены только для действующих краткосрочных контрактов (до 17 июня 2026 года) и долгосрочных соглашений (до 1 января 2027 года), если они были заключены до 17 июня 2025 года без каких-либо изменений.

"Подавляющее большинство членов обоих комитетов проголосовали за твердую позицию по усилению отказа от импорта ископаемого топлива из России. Я впечатлен общим пониманием необходимости эффективного законодательства, которое не только запрещает импорт российского газа и нефти в Европейский Союз, но и строго обеспечит исполнение и закроет лазейки в предложении Комиссии", – заявил главный депутат Европарламента от Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Вилле Нийнистьо.

Парламентарии также предлагают запретить весь импорт российской нефти, включая нефтепродукты из российского сырья, с начала 2026 года.

Европарламентарии исключили пункт о пересмотре, который позволял бы Комиссии временно приостанавливать запрет в случае угрозы энергетической безопасности ЕС. Вместо этого введены штрафы за нарушение регламента.

"Мы укрепили первоначальное предложение Европейской комиссии, включив нефть и нефтепродукты, прекратив действие долгосрочных контрактов на год раньше, чем предлагалось, добавив штрафы за невыполнение и исключив исключения для стран, не имеющих выхода к морю", – подчеркнула Инесе Вайдере, глава Европарламента от Комитета по международной торговле.