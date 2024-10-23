В ООН виділили додаткові $6,5 млн на виплати за надання житла переселенцям

Агентство ООН у справах біженців дофінансувало програму "Прихисток" на 2024 рік

Керівниця УВКБ ООН Кароліна Ліндхольм Біллінг і заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук (фото - Ірина Верещук / Telegram)

Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах біженців виділило додаткові $6,5 млн на фінансування програми "Прихисток" в Україні. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

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"Зустрілась з Кароліною Ліндхольм Біллінг, керівницею УВКБ ООН в Україні. Домовились про збільшення фінансування програми "Прихисток". Бюджет програми 2024 року збільшено з 15 до 21,5 млн доларів США. Це дозволить програмі нормально завершити цей рік", – повідомила Верещук.

За програмою "Прихисток" передбачена компенсація витрат власникам житла у розмірі близько 450 грн на місяць за безоплатне розміщення одного ВПО. Із січня 2024 року такі виплати фінансуються Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

З 1 вересня виплати за програмою "Прихисток" були призупинені через завершення фінансування.