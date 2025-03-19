В Україні дорожчає цукор: очікується підвищення цін до 28 грн за кілограм

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В Україні спостерігається поступове зростання цін на цукор. Очікується, що вони будуть підійматися надалі. Про це повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР.

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Наразі середній рівень умовних відпускних цін на цукор із заводу коливається в межах 24,60–25,30 грн за кілограм.

За інформацією ПУСК, на ринок цукру в Україні впливає зростання внутрішнього попиту та відкриття ринку Європейського Союзу.

"Багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх постачань ще до відкриття ЄС – ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д’Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес з боку Європи лише посилює зростання цін", – зазначають у ПУСК.

Також на ціноутворення впливає сезонний тренд. З початку року і до середини літа спостерігається зростання котирувань.

"Сезонно ми бачимо зростання котирувань з січня по червень-липень. Враховуючи поточні ринкові фактори, умовні ціни можуть вийти на рівень 27–28 грн/кг з ПДВ", – додають у ПУСК.

Таким чином, активний експорт і традиційні сезонні чинники створюють передумови для подальшого підвищення вартості українського цукру.