В Україні дорожчає цукор: очікується підвищення цін до 28 грн за кілограм
В Україні спостерігається поступове зростання цін на цукор. Очікується, що вони будуть підійматися надалі. Про це повідомляють аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР.
Наразі середній рівень умовних відпускних цін на цукор із заводу коливається в межах 24,60–25,30 грн за кілограм.
За інформацією ПУСК, на ринок цукру в Україні впливає зростання внутрішнього попиту та відкриття ринку Європейського Союзу.
"Багато заводів наразі викуповують квоти під європейський ринок. Водночас українські виробники вже адаптувалися до зовнішніх постачань ще до відкриття ЄС – ми експортували продукцію до Туреччини, Камеруну, Кот-д’Івуару, Індонезії та Ізраїлю. Попит із цих країн зберігається, а додатковий інтерес з боку Європи лише посилює зростання цін", – зазначають у ПУСК.
Також на ціноутворення впливає сезонний тренд. З початку року і до середини літа спостерігається зростання котирувань.
"Сезонно ми бачимо зростання котирувань з січня по червень-липень. Враховуючи поточні ринкові фактори, умовні ціни можуть вийти на рівень 27–28 грн/кг з ПДВ", – додають у ПУСК.
Таким чином, активний експорт і традиційні сезонні чинники створюють передумови для подальшого підвищення вартості українського цукру.
- У вересні 2024 року повідомлялося, що внутрішні ціни на український цукор падають через торговельні обмеження з ЄС.
- У 2024 році Україна досягла історичного рекорду в експорті цукру, постачивши на світові ринки 746 300 тонн продукції на загальну суму $419 млн.