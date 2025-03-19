В Украине дорожает сахар: ожидается повышение цен до 28 грн за килограмм
В Украине наблюдается постепенный рост цен на сахар. Ожидается, что они будут подниматься и дальше. Об этом сообщают аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР.
Пока средний уровень условных отпускных цен на сахар с завода колеблется в пределах 24,60–25,30 грн за килограмм.
По информации ПУСК, рынок сахара в Украине влияет на рост внутреннего спроса и открытие рынка Европейского Союза.
"Многие заводы сейчас выкупают квоты под европейский рынок. В то же время украинские производители уже адаптировались к внешним поставкам еще до открытия ЕС – мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы только усиливает рост цен", – отмечают в ПУСК".
Также на ценообразование влияет сезонный тренд. С начала года и до середины лета наблюдается рост котировок.
"Сезонно мы видим рост котировок с января по июнь-июль. Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27-28 грн/кг с НДС", – добавляют в ПУСК.
Таким образом, активный экспорт и традиционные сезонные факторы создают предпосылки для дальнейшего повышения стоимости украинского сахара.
- В сентябре 2024 года сообщалось, что внутренние цены на украинский сахар падают из-за торговых ограничений с ЕС.
- В 2024 году Украина достигла исторического рекорда в экспорте сахара, поставив на мировые рынки 746 300 тонн продукции на общую сумму $419 млн.