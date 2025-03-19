В Украине дорожает сахар: ожидается повышение цен до 28 грн за килограмм

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В Украине наблюдается постепенный рост цен на сахар. Ожидается, что они будут подниматься и дальше. Об этом сообщают аналитики сельскохозяйственного кооператива ПУСК, созданного в рамках ВАР.

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Пока средний уровень условных отпускных цен на сахар с завода колеблется в пределах 24,60–25,30 грн за килограмм.

По информации ПУСК, рынок сахара в Украине влияет на рост внутреннего спроса и открытие рынка Европейского Союза.

"Многие заводы сейчас выкупают квоты под европейский рынок. В то же время украинские производители уже адаптировались к внешним поставкам еще до открытия ЕС – мы экспортировали продукцию в Турцию, Камерун, Кот-д'Ивуар, Индонезию и Израиль. Спрос из этих стран сохраняется, а дополнительный интерес со стороны Европы только усиливает рост цен", – отмечают в ПУСК".

Также на ценообразование влияет сезонный тренд. С начала года и до середины лета наблюдается рост котировок.

"Сезонно мы видим рост котировок с января по июнь-июль. Учитывая текущие рыночные факторы, условные цены могут выйти на уровень 27-28 грн/кг с НДС", – добавляют в ПУСК.

Таким образом, активный экспорт и традиционные сезонные факторы создают предпосылки для дальнейшего повышения стоимости украинского сахара.