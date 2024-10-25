В Україні почала дешевшати білокачанна капуста: з чим це повʼязано

Цього тижня в Україні намітилася тенденція зниження цін на білокачанну капусту

Фото: FreePik

Ціни на білокачанну капусту варіюються в межах від 15 до 23 грн/кг ($0,36-0,56/кг), що в середньому на 16% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. Про це пише EastFruit.

Широкий ціновий діапазон у цьому сегменті учасники ринку пояснюють різними якісними характеристиками пропонованих овочів.

Виробники повʼязують зниження цін на капусту із надлишком продукції на ринку. Значну частину пропозиції на ринку становить капуста середньопізніх сортів, придатна для закладання на тривале зберігання.

Аналітики проєкту зазначають, що у більшості господарств усе ще продовжуються активні збиральні роботи, внаслідок чого пропозиція на ринку зростає.

Попит на білокачанну капусту залишається вкрай низьким. Гуртові компанії та роздрібні мережі готові вести закупівлі виключно дрібним гуртом, посилаючись на дуже обмежений термін реалізації, оскільки більшість фермерів пропонують до продажу капусту невисокої якості.

Водночас нинішні ціни на капусту в Україні в середньому у 2,9 раза вищі, ніж за аналогічний період минулого року.

Разом з тим, учасники ринку не виключають, що ціни на цю продукцію будуть знижуватися і надалі, бо багато господарств завдяки покращенню погодних умов активно ведуть збирання врожаю.

Поступове зростання постачань капусти на ринок змушуватиме аграріїв і надалі поступатися ціною.