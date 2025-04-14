В Україні виявили нові ненадійні інвестпроєкти – до списку додали пʼять брокерів

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів пʼять нових кейсів. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Список доповнили такі scam-проєкти:

Quant AI;

RaceTrader;

Finalto Trading Limited;

Stockity;

ROLEXJT.

Наразі у списку НКЦПФР вже понад 400 scam-проєктів. Переглянути перелік можна за посиланням.

Регулятор також нагадав потенційним інвесторам про важливість базової перевірки потенційного інвестиційного проєкту та оцінки ризиків перед тим, як в нього інвестувати.

Для цього НКЦПФР підготувала 10 основних ознак, які можуть свідчити про ненадійність інвестпроєкту, за допомогою яких інвестори можуть самостійно перевірити проєкт, зберегти свої гроші та допомогти іншим не потрапити до рук шахраїв.