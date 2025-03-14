В Україні виявлені нові scam-проєкти. Регулятор оновив список

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Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів (scam-проєкти) ще п'ять кейсів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Список доповнили:

Turf Capital Private LTD

⁠OptCrypt

⁠Проєкт з навчання інвестицій FinUp

Euoptrade

⁠Fxplag

У списку Комісії вже 419 сумнівних проєктів. Щоб не потрапити на шахраїв, зі списком можна ознайомитись тут.

Регулятор нагадує інвесторам про важливість базової перевірки потенційного інвестпроєкту й оцінки ризиків. Це можна зробити самостійно за допомогою 10 простих кроків, які підготувала Комісія. Також можна безпосередньо звернутися до НКЦПФР із відповідним запитом.