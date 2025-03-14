В Украине выявлены новые scam-проекты. Регулятор обновил список
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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов (scam-проекты) еще пять кейсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. 

Список дополнили:

  • Turf Capital Private LTD
  • ⁠OptCrypt
  • ⁠Проект по обучению инвестиций FinUp
  • Euoptrade
  • ⁠Fxplag

В списке Комиссии уже 419 сомнительных проектов. Чтобы не попасть на мошенников, со списком можно ознакомится тут

Регулятор напоминает инвесторам о важности базовой проверки потенциального инвестпроекта и оценки рисков. Это можно сделать самостоятельно с помощью 10 простых шагов, которые подготовила Комиссия. Также можно напрямую обратиться в НКЦБФР с соответствующим запросом.

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