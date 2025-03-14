В Украине выявлены новые scam-проекты. Регулятор обновил список
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов (scam-проекты) еще пять кейсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Список дополнили:
- Turf Capital Private LTD
- OptCrypt
- Проект по обучению инвестиций FinUp
- Euoptrade
- Fxplag
В списке Комиссии уже 419 сомнительных проектов. Чтобы не попасть на мошенников, со списком можно ознакомится тут.
Регулятор напоминает инвесторам о важности базовой проверки потенциального инвестпроекта и оценки рисков. Это можно сделать самостоятельно с помощью 10 простых шагов, которые подготовила Комиссия. Также можно напрямую обратиться в НКЦБФР с соответствующим запросом.
- 6 февраля 2025 года регулятор добавил в список ненадежных инвестиционных проектов девять кейсов, 18 февраля — еще шесть.