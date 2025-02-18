В Украине обнаружили шесть новых ненадежных инвестиционных проектов

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Список дополнили:

Sabre Trade Stocks;

GTC FX;

GreatBinary;

WorldBinar;

FXON;

Arab Wealth Management.

В списке НКЦБФР уже более 400 scam-проектов. Просмотреть список можно по ссылке.

Регулятор также напомнил потенциальным инвесторам о важности базовой проверки потенциального инвестиционного проекта и оценке рисков перед тем, как в него инвестировать.

Для этого НКЦБФР подготовила 10 основных признаков, которые могут свидетельствовать о ненадежности инвестпроекта, с их помощью инвесторы могут самостоятельно проверить проект, сохранить свои деньги и помочь другим не попасть в руки мошенников.