В Украине обнаружили шесть новых ненадежных инвестиционных проектов
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов еще шесть кейсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Список дополнили:
- Sabre Trade Stocks;
- GTC FX;
- GreatBinary;
- WorldBinar;
- FXON;
- Arab Wealth Management.
В списке НКЦБФР уже более 400 scam-проектов. Просмотреть список можно по ссылке.
Регулятор также напомнил потенциальным инвесторам о важности базовой проверки потенциального инвестиционного проекта и оценке рисков перед тем, как в него инвестировать.
Для этого НКЦБФР подготовила 10 основных признаков, которые могут свидетельствовать о ненадежности инвестпроекта, с их помощью инвесторы могут самостоятельно проверить проект, сохранить свои деньги и помочь другим не попасть в руки мошенников.
- 6 февраля регулятор добавил в список ненадежных инвестиционных проектов девять кейсов.