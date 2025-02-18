В Україні виявили шість нових ненадійних інвестиційних проєктів

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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) внесла до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Список доповнили:

Sabre Trade Stocks;

GTC FX;

GreatBinary;

WorldBinar;

FXON;

Arab Wealth Management.

Наразі у списку НКЦПФР вже понад 400 scam-проєктів. Переглянути перелік можна за посиланням.

Регулятор також нагадав потенційним інвесторам про важливість базової перевірки потенційного інвестиційного проєкту та оцінки ризиків перед тим, як в нього інвестувати.

Для цього НКЦПФР підготувала 10 основних ознак, які можуть свідчити про ненадійність інвестпроєкту, за допомогою яких інвестори можуть самостійно перевірити проєкт, зберегти свої гроші та допомогти іншим не потрапити до рук шахраїв.