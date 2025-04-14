В Украине обнаружили новые ненадежные инвестпроекты – в список добавили пять брокеров

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) внесла в список ненадежных инвестиционных проектов пять новых кейсов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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Список дополнили следующие scam-проекты:

Quant AI;

RaceTrader;

Finalto Trading Limited;

Stockity;

ROLEXJT.

Сейчас в списке НКЦБФР уже более 400 scam-проектов. Просмотреть список можно по ссылке.

Регулятор также напомнил потенциальным инвесторам о важности базовой проверки потенциального инвестиционного проекта и оценке рисков перед тем, как в него инвестировать.

Для этого НКЦБФР подготовила 10 основных признаков, которые могут свидетельствовать о ненадежности инвестпроекта, с помощью которых инвесторы могут самостоятельно проверить проект, сохранить свои деньги и помочь другим не попасть в руки мошенников.