Влада Данії платитиме по 27 000 євро біженцям із Сирії за повернення на батьківщину

Фото: ЕРА

Данія запровадила фінансову програму для сирійських біженців, які добровільно повертаються до Сирії. Дорослим виплачують 200 000 данських крон (близько 26 818 євро), а на кожну дитину – 50 000 крон (приблизно 6700 євро). Про це заявив міністр інтеграції Данії Кааре Дюбвад Бек в коментарі Bild.

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Фінансова підтримка біженців у країні діє з 2019 року, з того часу понад 600 сирійців скористалися цією програмою. З початку міграційної кризи 2015 року з Данії виїхало понад 5100 громадян сирійського походження. Міністр висловив сподівання, що нові умови стимулюватимуть ще більше біженців повернутися до Сирії.

Станом на 1 січня 2024 року в Данії проживає близько 45 000 осіб сирійського походження, серед яких 28 000 дорослих і 17 000 дітей. Якби всі вони одночасно вирішили скористатися програмою, держава витратила б близько 865 мільйонів євро. Однак уряд розглядає це як фінансово вигідний крок, адже багато сирійців не працюють і отримують соціальну допомогу, яка в перспективі коштує дорожче.

У Німеччині обговорюють подібні ініціативи. Зокрема, представник ХДС Єнс Шпан запропонував оплачувати добровільний виліт до Сирії та виплачувати 1000 євро допомоги. Але ця пропозиція викликала суперечки серед політиків. Деякі вважають, що ініціатива є передчасною через нестабільну ситуацію в Сирії, а також вказують на високий рівень зайнятості сирійських чоловіків у Німеччині.