Власти Дании будут платить по 27 000 евро беженцам из Сирии за возвращение на родину

Фото: ЭРА

Дания ввела финансовую программу для сирийских беженцев, добровольно возвращающихся в Сирию. Взрослым выплачивается 200 000 датских крон (около 26 818 евро), а на каждого ребенка – 50 000 крон (приблизительно 6700 евро). Об этом заявил министр интеграции Дании Кааре Дюбвад Бек в комментарии Bild.

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Финансовая поддержка беженцев в стране действует с 2019 года, с этого времени более 600 сирийцев воспользовались этой программой. С начала миграционного кризиса 2015 года из Дании уехало более 5100 граждан сирийского происхождения. Министр выразил надежду, что новые условия будут стимулировать еще больше беженцев вернуться в Сирию.

По состоянию на 1 января 2024 года в Дании проживает около 45 000 человек сирийского происхождения, среди которых 28 000 взрослых и 17 000 детей. Если бы все они одновременно решили воспользоваться программой, государство бы потратило около 865 миллионов евро. Однако правительство рассматривает это как финансово выгодный шаг, ведь многие сирийцы не работают и получают социальную помощь, которая в перспективе стоит дороже.

В Германии обсуждают подобные инициативы. В частности, представитель ХДС Йенс Шпан предложил оплачивать добровольный вылет в Сирию и выплачивать по 1000 евро помощи. Но это предложение вызвало споры среди политиков. Некоторые считают, что инициатива преждевременна из-за нестабильной ситуации в Сирии, а также указывают на высокий уровень занятости сирийских мужчин в Германии.