Volkswagen інвестує в Patriot: компанія купує акції літієвого проєкту в Канаді

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Німецька автомобільна компанія Volkswagen інвестує $48 млн (69 млн канадських доларів) у придбання 9,9% акцій канадської літієвої компанії Patriot Battery Metals з метою забезпечення постачання літієвої сировини з Північної Америки. Про це повідомляє пресслужба Patriot.

Угода передбачає зобовʼязання про надання Volkswagen 100 000 тонн сподуменового концентрату на рік протягом десяти років після того, як проєкт Shaakichiuwaanaan компанії Patriot розпочне виробництво.

Проєкт, який наразі перебуває на стадії розроблення, постачатиме сподумен компанії PowerCo, що виробляє акумулятори для Volkswagen, в Європі та Північній Америці.

Зазначається, що PowerCo і Patriot Battery Metals вивчатимуть можливості для потенційної співпраці, такі як подальший розвиток проєкту Shaakichiuwaanaan і будівництво заводу з перероблювання літію.