Як війна змінила фінансові звички українців?
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Від початку повномасштабної війни українці стали раціональнішими: активніше заощаджують, шукають прозорі варіанти позик через агрегатори на кшталт Minfin.com.ua та МФО, серед яких Moneyveo, ШвидкоГроші тощо, а також уважно ставляться до категорій витрат.
За даними Gradus Research, у 2022 році для українців поняття брендів просто перестало існувати. Ба більше, критерієм вибору продуктів стала їх наявність на полицях — 63% українців купували те, що було. Водночас у 2023 році 46% опитаних почали планувати більшість своїх витрат — майже вдвічі більше, ніж у 2021 році (24%).
Обставини змусили українців орієнтуватися на фінансову безпеку та тривалість.
Перехід на економніші категорії товарів
Як виявила компанія Deloitte, з початку 2022 року більшість українців почали економити на некритичних товарах:
- дозвілля та розваги — 86%;
- алкоголь — 83%;
- косметика — 82%;
- кафе та ресторани — 80%;
- одяг і взуття — 79%.
33% українців стали менше витрачати навіть на харчі. Найменше економлять на ліках та дитячих товарах.
Підвищена обачність у фінансових рішеннях
Під час війни обидві сторони — і банки, і клієнти — стали обережнішими.
Проте головним аспектом при виборі банку залишається сприйняття його як надійного та стабільного партнера. Порівняно з 2021 роком цей показник із 46% зріс до 55%. Ще третина клієнтів банків орієнтується на власний попередній досвід (31% у 2025-му проти 25% у 2021 р.).
"Приблизно така ж частка опитаних — на наявність гарантій за вкладами, розгалуженість мережі банкоматів та відділень і відгуки родичів, друзів", — розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай під час презентації результатів Загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів.
Популярність онлайн-кредитування зросла
Для користувачів онлайн-порівняння кредитних пропозицій через агрегатори на кшталт Minfin.com.ua дозволило:
- обирати серед МФО з ліцензією;
- бачити процентні ставки, терміни, відгуки та умови;
- робити безпечний вибір завдяки зворотному звʼязку інших позичальників.
Звертаються за кредитом онлайн й до МФО напряму (наприклад, Moneyveo, ШвидкоГроші):
- рішення щодо кредиту — за 10–30 хвилин, мінімум документів;
- акції для нових клієнтів: "перший кредит під 0,01%";
- доступність для громадян без офіційного працевлаштування.
Це дозволяє людям отримати необхідні кошти оперативно.
Що в результаті
Повномасштабна війна істотно трансформувала фінансову поведінку українців. Головні зрушення — це перехід до економного споживання, підвищена фінансова обачність і активніше використання цифрових інструментів для ухвалення рішень. Українці стали менше витрачати на другорядне, планують покупки, обирають лише перевірені джерела фінансових послуг.
Водночас онлайн-кредити залишаються популярним інструментом у кризових ситуаціях — завдяки доступності, швидкості й можливості обрати безпечний варіант. Та головне: війна навчила українців гнучкості й відповідальності в управлінні особистими фінансами, що стане важливим ресурсом для повоєнного відновлення.