Як війна змінила фінансові звички українців?

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Від початку повномасштабної війни українці стали раціональнішими: активніше заощаджують, шукають прозорі варіанти позик через агрегатори на кшталт Minfin.com.ua та МФО, серед яких Moneyveo, ШвидкоГроші тощо, а також уважно ставляться до категорій витрат.

За даними Gradus Research, у 2022 році для українців поняття брендів просто перестало існувати. Ба більше, критерієм вибору продуктів стала їх наявність на полицях — 63% українців купували те, що було. Водночас у 2023 році 46% опитаних почали планувати більшість своїх витрат — майже вдвічі більше, ніж у 2021 році (24%).

Обставини змусили українців орієнтуватися на фінансову безпеку та тривалість.

Перехід на економніші категорії товарів

Як виявила компанія Deloitte, з початку 2022 року більшість українців почали економити на некритичних товарах:

дозвілля та розваги — 86%;

алкоголь — 83%;

косметика — 82%;

кафе та ресторани — 80%;

одяг і взуття — 79%.

33% українців стали менше витрачати навіть на харчі. Найменше економлять на ліках та дитячих товарах.

Підвищена обачність у фінансових рішеннях

Під час війни обидві сторони — і банки, і клієнти — стали обережнішими.

Проте головним аспектом при виборі банку залишається сприйняття його як надійного та стабільного партнера. Порівняно з 2021 роком цей показник із 46% зріс до 55%. Ще третина клієнтів банків орієнтується на власний попередній досвід (31% у 2025-му проти 25% у 2021 р.).

"Приблизно така ж частка опитаних — на наявність гарантій за вкладами, розгалуженість мережі банкоматів та відділень і відгуки родичів, друзів", — розповіла директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай під час презентації результатів Загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів.

Популярність онлайн-кредитування зросла

Для користувачів онлайн-порівняння кредитних пропозицій через агрегатори на кшталт Minfin.com.ua дозволило:

обирати серед МФО з ліцензією;

бачити процентні ставки, терміни, відгуки та умови;

робити безпечний вибір завдяки зворотному звʼязку інших позичальників.

Звертаються за кредитом онлайн й до МФО напряму (наприклад, Moneyveo, ШвидкоГроші):

рішення щодо кредиту — за 10–30 хвилин, мінімум документів;

акції для нових клієнтів: "перший кредит під 0,01%";

доступність для громадян без офіційного працевлаштування.

Це дозволяє людям отримати необхідні кошти оперативно.

Що в результаті

Повномасштабна війна істотно трансформувала фінансову поведінку українців. Головні зрушення — це перехід до економного споживання, підвищена фінансова обачність і активніше використання цифрових інструментів для ухвалення рішень. Українці стали менше витрачати на другорядне, планують покупки, обирають лише перевірені джерела фінансових послуг.

Водночас онлайн-кредити залишаються популярним інструментом у кризових ситуаціях — завдяки доступності, швидкості й можливості обрати безпечний варіант. Та головне: війна навчила українців гнучкості й відповідальності в управлінні особистими фінансами, що стане важливим ресурсом для повоєнного відновлення.