За пів року PlayCity оштрафувало медіа та блогерів на понад 52 млн грн

Фото: depositphotos.com (ілюстративне)

Державне агентство для регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity за пів року заблокувало понад 2500 нелегальних онлайн-казино та видалило більш ніж 280 сторінок у соцмережах за незаконну рекламу азартних ігор. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також блогерів і медіа оштрафували на понад 52 млн грн за просування нелегального контенту.

Окрім цього, за пів року бюджет отримав понад 1,4 млрд грн надходжень від ліцензій для грального бізнесу.

"Прозорі правила та відновлення процесу ліцензування вивели частину ринку з тіні. [...] Також уперше запроваджуємо ліміти на участь в азартних іграх. Уперше за 12 років перезапускаємо ринок лотерей. Увесь цей час сфера працювала в сірій зоні – бюджет недоотримав мільярди гривень. Тепер цей ринок працюватиме в правовому полі, сплачуватиме ліцензійні платежі та податки в повному обсязі", – розповів Федоров.

Він додав, що за порушення процесу звітності влітку організатори отримали штрафи на 13,6 млн грн.