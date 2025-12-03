За полгода PlayCity оштрафовало медиа и блогеров на более чем 52 млн грн
Государственное агентство по регулированию азартных игр и лотерей PlayCity за полгода заблокировало более 2500 нелегальных онлайн-казино и удалило свыше 280 страниц в соцсетях за незаконную рекламу азартных игр. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Также блогеров и медиа оштрафовали на более чем 52 млн грн за продвижение нелегального контента.
Кроме того, за полгода бюджет получил более 1,4 млрд грн поступлений от лицензий для игорного бизнеса.
"Прозрачные правила и восстановление процесса лицензирования вывели часть рынка из тени. [...] Также впервые вводим лимиты на участие в азартных играх. Впервые за 12 лет перезапускаем рынок лотерей. Все это время сфера работала в серой зоне – бюджет недополучил миллиарды гривен. Теперь этот рынок будет работать в правовом поле, платить лицензионные платежи и налоги в полном объеме", – рассказал Федоров.
Он добавил, что за нарушение процесса отчетности летом организаторы получили штрафы на 13,6 млн грн.
- 17 сентября PlayCity объявило о начале выдачи лицензий для игорного бизнеса.
- 18 сентября PlayCity определило организации для сертификации и инспектирования игорного оборудования.
