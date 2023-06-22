Чому важливо включити росію до "чорного списку" FATF

Саме тоді, коли FATF проводить чергове Пленарне засідання, світова спільнота з нетерпінням чекає його результатів, які сформують майбутнє світової системи боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. З огляду на зростання загроз для фінансової системи з боку росії, це засідання має велике значення у формуванні глобальних зусиль із захисту цілісності міжнародної фінансової системи.

FATF - Міжнародна організація протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму. Протягом останнього року ми спостерігали, як FATF поступово вводить нові обмеження щодо росії, щоб зменшити її роль і вплив в організації. Проте настав час завдавати вирішального удару.

У світі росія давно асоціюється з поширеною діяльністю з відмивання грошей. Слабка нормативно-правова база та неналежні механізми реагування забезпечують сприятливе середовище для незаконних фінансових потоків. У звітах неодноразово висвітлювалася участь російських структур у складних схемах з відмивання грошей.

Але сьогодні фінансова система переповнена незаконними грошовими потоками російського походження більше, ніж будь-коли, оскільки кремль потребує ресурсів для своєї злочинної діяльності ‒ фінансування тероризму, закупівлі зброї та компонентів до неї в обхід усіх накладених санкційних обмежень та заходів експортного контролю.

Саме тому ми переконані, що виключення росії з FATF та занесення її до "чорного списку" не тільки дасть змогу захистити глобальну фінансову систему від ризиків, які створює росія, а й суттєво посилить санкційний режим "коаліції". Цей крок ускладнить спроби росії закуповувати високотехнологічні компоненти для виробництва зброї із залученням посередників для російських компаній, оскільки вимагатиме від фінансових установ застосування підвищених протоколів контролю за операціями, які можуть мати зв’язок з росією.

Усі юридичні аргументи та докази, що підтверджують участь росії у фінансуванні тероризму, викладені в надзвичайно професійно сформованій заяві України до FATF. Крім того, всі вагомі причини, чому росія має бути занесена до "чорного списку" FATF, неодноразово висвітлювалися багатьма авторитетними експертами, аналітичними центрами та розслідувачами.

Зараз я хочу підкреслити глобальні виклики, на які, я певен, FATF не може не звертати увагу.

Сьогодні світ спостерігає за створенням партнерства між росією та Іраном, що породжує небезпечний стратегічний союз. Ми стали свідками значного прогресу у відносинах між двома державами, обумовлених спільними інтересами та бажанням подолати економічні виклики, спричинені міжнародними санкціями.

За останній рік Іран став головним військовим союзником росії, постачаючи боєприпаси та безпілотники-камікадзе, які постійно використовуються для нападу на українські цивільні об’єкти, а також надаючи допомогу в частині виробництва таких БПЛА на території росії.

Ми є свідками того, як зміцнення партнерства між росією та Іраном виходить за межі тісної співпраці у військовій сфері й охоплює посилення економічних зв’язків, кооперацію в енергетичній сфері та що не менш важливо ‒ у фінансовому секторі.

Регулярні візити російських емісарів, делегація високопосадовців на чолі з ельвірою набіулліною, відкриття представництва ВТБ-Банку в Ірані, численні торговельно-економічні проєкти, співпраця у сфері банківської інфраструктури – одні з найпомітніших ознак стратегічного альянсу росії та Ірану.

Поглиблення фінансових зв’язків між цими двома країнами має суттєві наслідки для безпеки світової фінансової системи, оскільки це відкриває шлях незаконним фінансовим потокам із країни, занесеної до "чорного списку" FATF.

Сьогодні росія визнає беззаперечні докази її невідповідності стандартам FATF та реальні шанси потрапити до "чорного списку" FATF, тому вдається до шантажу й політичного тиску. Така властива агресорові поведінка не є для нас несподіванкою.

Усвідомлюючи, що її злочини є підставами для включення до "чорного списку", москва докладає колосальних зусиль, щоб примусити держави-члени не вдатися до такого кроку. Члени FATF не повинні піддаватися на такий тиск.

Посилення економічного та політичного впливу росії становить серйозну загрозу цінностям, які так плекає FATF: довіра, співпраця та колективна відданість боротьбі з фінансовими злочинами.

Така поведінка руйнує впевненість у системі та створює небезпечний прецедент, який загрожує міжнародній співпраці з питань боротьби з відмиванням доходів, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення. І це ще один доказ того, що "блеклістинг" росії наразі набуває особливого значення в контексті оцінки відповідності країни стандартам FATF.

Сьогодні на захисті глобальної фінансової системи має стати єдність, співпраця, колективна відданість держав-членів FATF та їх рішуча відповідь росії. Саме тому важливою була розмова з головою Резервного банку Індії ‒ країни-члена FATF, яка наразі головує в G20.

Як голова НБУ я особисто звернувся з проханням підтримати подання України до керівників центробанків країн з проукраїнської коаліції, які є впливовими членами FATF, – Великої Британії, Франції, Італії, Нідерландів, Бельгії, Швеції. Їх авторитет та сильна позиція у FATF сьогодні стане гарантією безпеки для світової фінансової архітектури в майбутньому.

Маємо надію, що партнери підтримають Україну та зроблять вагомий крок до захисту глобальної фінансової системи від брудних грошей росії.