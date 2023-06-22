Почему важно внести россию в "черный список" FATF

Именно тогда, когда FATF проводит очередное пленарное заседание, мировое сообщество с нетерпением ждет его результатов, которые сформируют будущее мировой системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Учитывая рост угроз для финансовой системы со стороны россии, это заседание имеет большое значение в формировании глобальных усилий по защите целостности международной финансовой системы.

FATF – Международная организация противодействия отмыванию грязных денег и финансированию терроризма. В течение последнего года мы наблюдали, как FATF постепенно вводит новые ограничения по россии, чтобы уменьшить ее роль и влияние в организации. Однако пора нанести решающий удар.

В мире россия давно ассоциируется с распространенной деятельностью по отмыванию денег. Слабая нормативно-правовая база и ненадлежащие механизмы реагирования обеспечивают благоприятную среду для незаконных финансовых потоков. В отчетах неоднократно освещалось участие российских структур в сложных схемах отмывания денег.

Но сегодня финансовая система переполнена незаконными денежными потоками российского происхождения больше, чем когда-либо, поскольку кремль нуждается в ресурсах для своей преступной деятельности – финансировании терроризма, закупке оружия и компонентов к нему в обход всех наложенных санкционных ограничений и мер экспортного контроля.

Именно поэтому мы убеждены, что исключение россии из FATF и внесение ее в "черный список" не только позволит защитить глобальную финансовую систему от рисков, которые создает россия, но и существенно усилит санкционный режим коалиции. Этот шаг усложнит попытки россии закупать высокотехнологичные компоненты для производства оружия с привлечением посредников для российских компаний, поскольку потребует от финансовых учреждений применения повышенных протоколов контроля над операциями, которые могут иметь связь с россией.

Все юридические аргументы и доказательства, подтверждающие участие россии в финансировании терроризма, изложены в профессионально составленном заявлении Украины в FATF. Кроме того, все веские причины, по которым россия должна быть внесена в "черный список" FATF, неоднократно освещались многими авторитетными экспертами, аналитическими центрами и расследователями.

Сейчас я хочу подчеркнуть глобальные вызовы, на которые, я уверен, FATF не может не обращать внимания.

Сегодня мир наблюдает за созданием партнерства между россией и Ираном, что рождает опасный стратегический союз. Мы стали свидетелями значительного прогресса в отношениях между двумя государствами, обусловленных общими интересами и желанием преодолеть экономические вызовы, вызванные международными санкциями.

За последний год Иран стал главным военным союзником россии, снабжая боеприпасами и беспилотниками-камикадзе, которые постоянно используются для нападения на украинские гражданские объекты, а также оказывая помощь в части производства таких БПЛА на территории россии.

Мы являемся свидетелями того, как укрепление партнерства между россией и Ираном выходит за рамки тесного сотрудничества в военной сфере и охватывает усиление экономических связей, кооперацию в энергетической сфере и что не менее важно – в финансовом секторе.

Регулярные визиты российских эмиссаров, делегация чиновников во главе с эльвирой набиуллиной, открытие представительства ВТБ-Банка в Иране, многочисленные торгово-экономические проекты, сотрудничество в сфере банковской инфраструктуры – одни из самых заметных признаков стратегического альянса россии с Ираном.

Углубление финансовых связей между двумя странами имеет существенные последствия для безопасности мировой финансовой системы, поскольку это открывает путь незаконным финансовым потокам из страны, внесенной в "черный список" FATF.

Сегодня россия признает безоговорочные доказательства ее несоответствия стандартам FATF и реальные шансы попасть в "черный список" FATF, поэтому прибегает к шантажу и политическому давлению. Такое свойственное для агрессора поведение не является для нас неожиданностью.

Осознавая, что ее преступления являются основаниями для включения в "черный список", москва прилагает колоссальные усилия, чтобы заставить государства-члены не прибегнуть к такому шагу. Члены FATF не должны подвергаться такому давлению.

Усиление экономического и политического влияния россии представляет серьезную угрозу ценностям, которые так питает FATF: доверие, сотрудничество и коллективная преданность борьбе с финансовыми преступлениями.

Такое поведение разрушает уверенность в системе и создает опасный прецедент, угрожающий международному сотрудничеству по борьбе с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. И это еще одно доказательство того, что "блэклистинг" россии приобретает особое значение в контексте оценки соответствия страны стандартам FATF.

Сегодня в защите глобальной финансовой системы должно стать единство, сотрудничество, коллективная преданность государств-членов FATF и их решительный ответ россии. Именно поэтому важным был разговор с главой Резервного банка Индии – страны-члена FATF, председательствующей в G20.

Как глава НБУ я лично обратился с просьбой поддержать представление Украины к руководителям центробанков стран по проукраинской коалиции, которые являются влиятельными членами FATF – Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Швеции. Их авторитет и сильная позиция в FATF сегодня станет гарантией безопасности для мировой финансовой архитектуры в будущем.

Надеемся, что партнеры поддержат Украину и сделают весомый шаг к защите глобальной финансовой системы от грязных денег россии.