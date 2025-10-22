У Рівному відкрили модернізований професійний коледж ресторанного і готельного бізнесу. Оновлення відбулося завдяки проєкту EU4Skills за підтримки Європейського Союзу, який інвестував понад 2,3 мільйона євро. Про це повідомляє Міносвіти.

Загальний обсяг інвестицій ЄС на ремонтні та будівельні роботи становить понад 2 мільйони євро. Ще приблизно 334 000 євро спрямували на закупівлю сучасного навчального обладнання.

У коледжі з'явився окремий корпус із лабораторіями для перероблення молока, харчових технологій і пивоваріння, навчальний готель із дев'ятьма номерами різної категорії та сучасні класи. Завдяки модернізації заклад розширив свої площі на 40%.

"Модернізація Рівненського професійного коледжу ресторанного і готельного бізнесу демонструє, як міжнародна співпраця сприяє створенню сучасної та стійкої системи професійної освіти в Україні. Ця інвестиція є наочним прикладом того, як професійна освіта може розширювати можливості молоді, зміцнювати співпрацю з бізнесом і сприяти відновленню України", – наголосив Хенрік Вітфельт, керівник відділу державних фінансів, підтримки бізнесу та соціальної політики представництва ЄС в Україні.

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підкреслив важливість модернізації для відповідності потребам економіки:

"Ми модернізуємо професійну освіту так, щоб вона відповідала потребам економіки та регіонів. У результаті реалізації проєкту EU4Skills заклад увійшов до обласної мережі профільної середньої освіти, ставши більш привабливим як для випускників шкіл, так і для дорослих, які прагнуть набути нових професійних навичок".

Голова Рівненської ОДА Олександр Коваль зазначив, що Рівненський коледж став одним із перших в Україні, який розпочав підготовку фахівців за новою спеціальністю "Варник харчової сировини і продуктів", та першим в області, де готують майстрів готельного обслуговування.

Він підкреслив, що завдяки підтримці партнерів вдалося оновити матеріально-технічну базу й зробити навчання сучасним і конкурентним, що є важливим кроком до якісної освіти європейського рівня.