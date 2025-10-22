В Ровно открыли модернизированный профессиональный колледж ресторанного и гостиничного бизнеса. Обновление произошло благодаря проекту EU4Skills при поддержке Европейского Союза, который инвестировал более 2,3 миллиона евро. Об этом сообщает Министерство образования.

Общий объем инвестиций ЕС в ремонтные и строительные работы составляет более 2 миллионов евро. Еще около 334 000 евро были направлены на закупку современного учебного оборудования.

В колледже появился отдельный корпус с лабораториями для переработки молока, пищевых технологий и пивоварения, учебный отель с девятью номерами различной категории и современные классы. Благодаря модернизации учреждение расширило свои площади на 40%.

«Модернизация Ровненского профессионального колледжа ресторанного и гостиничного бизнеса демонстрирует, как международное сотрудничество способствует созданию современной и устойчивой системы профессионального образования в Украине. Эти инвестиции являются ярким примером того, как профессиональное образование может расширять возможности молодежи, укреплять сотрудничество с бизнесом и способствовать восстановлению Украины», - подчеркнул Хенрик Витфельт, руководитель отдела государственных финансов, поддержки бизнеса и социальной политики представительства ЕС в Украине.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подчеркнул важность модернизации для соответствия потребностям экономики:

"Мы модернизируем профессиональное образование таким образом, чтобы оно отвечало потребностям экономики и регионов. В результате реализации проекта EU4Skills учреждение вошло в областную сеть профильного среднего образования, став более привлекательным как для выпускников школ, так и для взрослых, стремящихся приобрести новые профессиональные навыки".

Председатель Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль отметил, что Ровенский колледж стал одним из первых в Украине, который начал подготовку специалистов по новой специальности "Варник пищевого сырья и продуктов", и первым в области, где готовят мастеров гостиничного обслуживания.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке партнеров удалось обновить материально-техническую базу и сделать обучение современным и конкурентоспособным, что является важным шагом к качественному образованию европейского уровня.