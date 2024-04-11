Чи варто українцям інвестувати в дохідну нерухомість?

Інвестиції в купівлю житлової нерухомості на первинному ринку завжди були найзрозумілішим та найпопулярнішим інструментом вкладання грошей серед роздрібних інвесторів. Повномасштабне вторгнення суттєво змінило ситуацію: терміни окупності зросли, дохідність навпаки впала, а ризики недобудови або руйнування об'єкта підвищилися в рази.

Альтернативою для роздрібних інвесторів зараз є проєкти дохідної нерухомості в рекреаційній сфері. Наприклад, справжній бум ми спостерігали на купівлю сервісних апартаментів на Західній Україні протягом минулого року. Сьогодні можливість інвестувати в такий вид нерухомості з'явилася і в Київському регіоні.

Заміський відпочинковий комплекс SHELEST.HOTEL, який вже 5 років успішно працює у сфері рекреаційної нерухомості та за цей час поставив марку для киян, наприкінці 2023 року презентував новий напрям своєї діяльності – проєкт дохідної нерухомості SHELEST.HUTIR . Тож тепер у всіх киян є можливість стати частиною ком'юніті SHELEST.

За планом, на сусідній ділянці з основним комплексом відпочинку SHELEST, який знаходиться в сосновому лісі 30 км від Києва у Вишгородському напрямку поруч з Київським водосховищем, планується побудувати окреме котеджне містечко на 88 будиночків під корострокову оренду, площа кожного таунхаусу 72 м кв, вони матимуть по 2 спальні.

Жителі котеджного містечка зможуть користуватись інфраструктурою SHELEST.HOTEL. І зможуть відчувати себе не просто гостями, а справжніми співвласниками комплексу. Крім готелю, на території комплексу діють 2 великих і 1 дитячий басейн, ресторан і паб, лазня, дитяча кімната, мініфутбольне поле, причал, вертолітний майданчик, зона для відпочинку й заходів. Крім цього, для SHELEST.HUTIR планується будівництво власного великого дитячого майданчика, та додаткового басейну й літнього табору.

"Поява сервісної нерухомості продиктована умовами часу – сучасні люди все більше шукають зручності та гнучкості у проживанні, сервісні апартаменти надають їм можливість короткостроково орендувати житло з усіма зручностями, а власникам отримати стабільний пасивний дохід без головного болю, пов'язаного з управлінням активом. Для України є додатковий фактор – це війна. Останні 2 роки ми бачимо колосальний попит на такі проєкти. Більшість українських чоловіків не можуть виїхати за кордон але, бажане відпочивати з родиною нікуди не поділося", – розповіла Олена Мурадян, СЕО SHELEST.

Діючий комплекс SHELEST.HOTEL наразі має завантаження понад 65%, що є міцним показником для ринку. Очікується, що після запуску SPA на початку 2025 року завантаження зросте ще на 15-20%.

Будівельні роботи на SHELEST.HUTIR вже стартували. Триває будівництво перших 5 будинків, придбаних зовнішніми інвесторами. На майданчику йде прокладка комунікацій, підготовка ландшафту та заливка фундаментів. Здача першої черги запланована на липень, другої – на кінець року.

До кінця весни інвестори можуть скористатись пільговими умовами від забудовника – вартість будинку під ключ з земельною ділянкою під ним з ремонтом в уніфікованому стилі складе 185 тис. євро. Далі діятиме ціна 200 тис. євро за будинок. Для входження в інвестицію на першому етапі потрібно внести 50% суми.

"Планова дохідність від оренди для власника складатиме від 10 до 13% річних плюс зростання вартості об'єкта нерухомості на 30% в перший рік. Таким чином інвестиція повернеться вже через 9-10 років", – зазначила Олена Мурадян.