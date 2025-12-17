Інтернет-еквайринг від Alliance bank: сервіс для приймання онлайн-оплати
Одна з недавніх новинок Alliance bank – інтернет-еквайринг. Це сервіс, який дозволяє підприємцям приймати оплату за товари та послуги онлайн без додаткового обладнання та складної інтеграції. Підключення інтернет-еквайрингу та абонентська плата – 0 грн. А єдина комісія становить 1,5%.
З інтернет-еквайрингом від Alliance можна легко та зручно приймати банківські картки міжнародних і національних платіжних систем. Сервіс пропонує ключові переваги для електронної комерції: швидкі розрахунки та вигідні умови з урахуванням індивідуальних потреб бізнесу.
Інтернет-еквайринг від Alliance bank – це:
🔹 Просте безкоштовне підключення та підтримка 24/7;
🔹 Можливість створення платіжних посилань і QR-кодів;
🔹 Інтеграція з популярними CMS / e-commerce платформами;
🔹 Зручний кабінет мерчанта Alliance pay, де можна переглядати деталі платежів, бачити детальну аналітику та завантажувати звіти про платежі.
Кому підходить інтернет-еквайринг від Alliance bank
Інтернет-еквайринг стане ефективним рішенням для бізнесів, які хочуть приймати безготівкові платежі швидко й без зайвих процедур. Продукт особливо оцінять:
- Онлайн-магазини та роздрібні продавці, які працюють через сайти, маркетплейси або e-commerce платформи.
- Бізнеси, що здійснюють продажі в соцмережах.
- Кафе, ресторани, кав’ярні, особливо у форматі доставки.
- Бізнеси, що надають послуги: консультації, навчальні продукти, онлайн-курси, абонементи тощо.
- Компанії, що працюють із бронюваннями, організатори подій та івентів.
Оформити заявку на інтернет-еквайринг можна повністю дистанційно. Достатньо подати заявку онлайн і пройти швидке технічне налаштування. Після короткої верифікації бізнес одразу отримує доступ до сервісу й може почати приймати онлайн-оплати.
У банку зазначають, що сервіс представляє собою максимально зручний інструмент для онлайн-продажів: "Ми створили продукт, який дозволяє бізнесу приймати платежі швидко, безпечно і без технічних ускладнень".
Детальніше про всі пропозиції для бізнесу від Alliance bank можна дізнатися на сайті банку.