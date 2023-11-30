"Moneyveo 10 років: Що стоїть за успіхом і чому кожен клієнт – це особлива історія?"

У здобутку компанії понад 50 нагород, включаючи "Українську народну премію", "Вибір року" тощо.

"Бути лідером ринку – велика відповідальність, – кажуть у компанії, – і не тільки тому, що кожен крок і кожне рішення стає об'єктом уваги та обговорення, а ще й тому, що компанія задає тренди для всього сектору".

У пошуковій системі Google "манівео" шукають так само часто, як і послугу загалом. Про високу популярність бренду свідчить і той факт, що його ім'я стало синонімом онлайн-кредитування. "Буває, що споживачі, незадоволені досвідом роботи з іншими компаніями, пишуть негатив, використовуючи назву нашої компанії, бо вона на слуху. Та що там – навіть окремі ЗМІ публікують маніпулятивні заголовки, щоб додати собі трафіку, – ділиться СЕО Манівео Сергій Сінченко. – Замість того, щоб розгортати битву з вітряками, ми працюємо над тим, щоб наш сервіс і комунікація з клієнтами були настільки крутими, щоб навіть найвибагливіші критики залишалися задоволеними й впроваджуємо стратегії, що допомагають ставати краще всьому ринку".

За 10 років послугами Moneyveo скористалися близько 1,3 млн користувачів, отримавши 7,2 млн кредитів на суму понад 35 млрд гривень.

"За ці роки компанія пройшла значний шлях розвитку та стала одним із лідерів українського фінтеху! Сьогодні Moneyveo є інноваційною компанією, яка постійно впроваджує нові продукти та послуги, що відповідають потребам клієнтів. Довіра чисельних клієнтів і постійне зростання частки компанії на фінансовому ринку є свідченням успішної стратегії, заснованої на прозорості та інклюзивності", – констатував у своєму привітанні Андрій Дубас, CEO Асоціації Українських Банків.

Під час війни для допомоги клієнтам і сприяння емпатії в контакт-центрі Манівео запровадили програму "Почуй серцем". Її принцип: випереджати очікування клієнтів і, за можливості, допомагати не лише в рамках професійної компетенції. Наприклад, одній жінці не вистачало грошей на амуніцію для чоловіка, який воює на фронті, і на це вона хотіла отримати кредит. Компанія закупила необхідне за свій рахунок та надіслала клієнтці. Або кейс, коли звернулася дитяча письменниця, якій не вистачало на видання нової книги. "Я була дуже здивована тим, як компанія Moneyveo відреагувала на мій запит. Я зателефонувала до контакт-центру попросити промокод на кредит, бо мені були потрібні гроші, щоб випустити друком книжку, – розповідає Тетяна Голотребчук, дитяча письменниця та клієнтка Moneyveo. – Оператор вислухав мене, надав промокод, а потім... Потім мені зателефонували з компанії та замовили у мене партію моїх книжок! Дуже вдячна Moneyveo за підтримку і за те, що ви відродили мою віру в добро!"

В компанії є багато кейсів, коли клієнтів вітали із особистими святами, оплачували перебування в лікарні. Адже орієнтація на клієнта є філософією компанії.

Moneyveo має також і глибоке розуміння соціальних викликів нашого часу.

Директорка Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей Тетяна Лимарчук поділилася багаторічною історією співпраці: "Moneyveo є добрим другом і помічником дітей, які потрапили в складну життєву ситуацію, залишилися без батьківського піклування і перебували у Будинку Дитини ім. М.М. Городецького. У часи після реформування закладу був створений Київський міський центр соціальної підтримки дітей та сімей, наші друзі залишились з нами. Багато проєктів було втілено в життя з допомогою компанії Moneyveo. Щиро вітаємо людей з великими серцями, які не стоять осторонь чужої біди, які допомагають подолати негаразди і пропонують руку підтримки і допомоги".

Привітала ювіляра і команда Благодійного Фонду "Відродження Захисників України" та реабілітаційного центру NextStep Ukraine, висловивши вдячність Moneyveo за систематичну благодійну фінансову допомогу в реабілітації та протезуванні українських військових: "Наша багаторічна та надійна співпраця стала запорукою відновлення здоров’я багатьох Захисників. Вклад Moneyveo в реабілітацію важкопоранених воїнів, безсумнівно, вагомий та відчутний. У 10-ту річницю компанії Moneyveo ми бажаємо вам стабільності, нових досягнень і процвітання! Разом зробимо більше!"