Moneyveo 10 лет: Что стоит за успехом и почему каждый клиент – это особая история?

В списке достижений компании более 50 наград, включая "Украинскую народную премию", "Выбор года" и т. д.

"Быть лидером рынка – большая ответственность, – говорят в компании, – и не только потому, что каждый шаг и каждое решение становится объектом внимания и обсуждения, но и потому, что компания задает тренды для всего сектора".

В поисковике Google "манивео" ищут так же часто, как и услугу в целом. О высокой популярности бренда свидетельствует и тот факт, что его имя стало синонимом онлайн-кредитования. "Бывает, что потребители, недовольные опытом работы с другими компаниями, пишут негатив, используя название нашей компании, потому что она на слуху. Да что там – даже отдельные СМИ публикуют манипулятивные заголовки, чтобы добавить себе трафика, – делится СЕО Манивео Сергей Синченко. – Вместо того, чтобы разворачивать битву с ветряными мельницами, мы работаем над тем, чтобы наш сервис и коммуникация с клиентами были настолько крутыми, чтобы даже самые взыскательные критики оставались довольны и внедряем стратегии, помогающие становиться лучше всему рынку".

За 10 лет услугами Moneyveo воспользовалось около 1,3 млн пользователей, получив 7,2 млн кредитов на сумму свыше 35 млрд гривен.

"За эти годы компания прошла значительный путь развития и стала одним из лидеров украинского финтеха! Сегодня Moneyveo является инновационной компанией, постоянно внедряющей новые продукты и услуги, отвечающие потребностям клиентов. Доверие многочисленных клиентов и постоянный рост доли компании на финансовом рынке свидетельствуют об успешной стратегии, основанной на прозрачности и инклюзивности", – констатировал в своем поздравлении Андрей Дубас, CEO Ассоциации Украинских Банков.

Во время войны для помощи клиентам и содействия эмпатии в контакт-центре Манивео была введена программа "Услышь сердцем". Ее принцип: опережать ожидания клиентов и, по возможности, помогать не только в рамках профессиональной компетенции. Например, одной женщине не хватало денег на амуницию для воюющего на фронте мужа, и на это она хотела получить кредит. Компания закупила необходимое за свой счет и отправила клиентке. Или кейс, когда обратилась детская писательница, которой не хватало на издание новой книги. "Я была очень удивлена тем, как компания Moneyveo отреагировала на мой запрос. Я позвонила в контакт-центр попросить промокод на кредит, потому что мне были нужны деньги, чтобы выпустить книгу, – рассказывает Татьяна Голотребчук, детская писательница и клиентка Moneyveo. – Оператор выслушал меня, предоставил промокод, а потом... Потом мне позвонили из компании и заказали у меня партию моих книг! Очень благодарна Moneyveo за поддержку и за то, что вы возродили мою веру в добро!"

В компании много кейсов, когда клиентов поздравляли с личными праздниками, оплачивали пребывание в больнице. Ведь ориентация на клиента является философией компании.

Moneyveo имеет также глубокое понимание социальных вызовов нашего времени.

Директор Киевского городского центра социальной поддержки детей и семей Татьяна Лимарчук поделилась многолетней историей сотрудничества: "Moneyveo является хорошим другом и помощником детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, остались без родительской опеки и находились в Доме Ребенка им. М. М. Городецкого. Во времена после реформирования учреждения был создан Киевский городской центр социальной поддержки детей и семей, наши друзья остались с нами. Многие проекты были воплощены в жизнь с помощью компании Moneyveo. Искренне поздравляем людей с большими сердцами, которые не стоят в стороне от чужой беды, помогают преодолеть проблемы и предлагают руку поддержки и помощи".

Поздравила юбиляра и команда Благотворительного Фонда "Возрождение Защитников Украины" и реабилитационного центра NextStep Ukraine, выразив благодарность Moneyveo за систематическую благотворительную финансовую помощь в реабилитации и протезировании украинских военных: "Наше многолетнее и надежное сотрудничество стало залогом восстановления. Вклад Moneyveo в реабилитацию тяжелораненых воинов, несомненно, весом и ощутим. В 10-летие компании Moneyveo мы желаем вам стабильности, новых достижений и процветания! Вместе сделаем больше!"