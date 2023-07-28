Ощадбанк запроваджує партнерську програму з Deere & Company

Метою цього співробітництва є підтримка українських аграріїв у важкий воєнний час шляхом надання фінансування на придбання нової техніки на умовах, кращих за загальні ринкові умови.

Фінансування надається на термін від 1 до 5 років за фіксованою або змінюваною ставкою на вибір. Комісії за видачу та дострокове погашення кредиту відсутні. Авансовий платіж – від 20% вартості техніки.

Серед переваг партнерської програми:

пріоритетний розгляд та скорочений час прийняття рішення про кредитування;

відсутність комісії за надання кредиту;

спрощений перелік фінансових документів для отримання рішення;

відсутність вимог щодо оцінювання та нотаріального оформлення заставного майна;

оперативна комунікація з персональним менеджером, відповідальним за партнерські програми на регіональному рівні.

"Це перша з початку активних військових дій партнерська програма в Ощаді, яка запроваджена безпосередньо з виробником, а не регіональним дилером. Кількість наших клієнтів мікро-, малого і середнього бізнесу збільшується, а отже кількість вигідних партнерських програм також продовжуватиме зростати. Наразі в Ощадбанку діє більше трьохсот таких програм, які, наприклад, дають аграріям змогу закрити майже всі потреби в техніці та витратних матеріалах", – наголосила Наталя Буткова-Вітвіцька, членкиня правління Ощадбанку, відповідальна за напрям ММСБ.

"У ці виняткові часи ми розуміємо, що нам потрібно надавати ще більше фінансових рішень для українських фермерів. Таким чином, John Deere розширив коло існуючих фінансових партнерів в Україні ще одним партнером, який є одним із найбільших та найактивніших банків на ринку, – Ощадбанком. Мета полягає в тому, щоб підтримати клієнтів John Deere доступним фінансуванням за нижчими від ринкових процентними ставками", – зауважив Петер Заксе, Бізнес менеджер підрозділу John Deere CIS та Генеральний менеджер John Deere Україна.

Deere & Company (www.JohnDeere.com) є світовим лідером у постачанні сільськогосподарського, садового, будівельного та лісогосподарського обладнання. Компанія допомагає своїм клієнтам розширювати межі можливого в більш продуктивний і стійкий спосіб, щоб підвищити життєвий рівень. Її технологічні продукти, зокрема автономний трактор John Deere 8R, See & Spray™ і екскаватор E-Power, є лише одними з багатьох інструментів, які допомагають задовольнити зростаючі світові потреби в їжі, житлі та інфраструктурі. Deere & Company також надає фінансові послуги через John Deere Financial.

John Deere Financial є одним із найбільших постачальників фінансових послуг клієнтам у сільському господарстві, садівництві, будівництві та лісництві.

Ощадбанк – провідний український універсальний комерційний банк, 100% акцій якого належить державі. З початку воєнних дій Ощад як системно важливий банк перш за все сконцентрував зусилля на забезпеченні безперебійної роботи на всіх рівнях. Ощадбанк має найбільшу мережу, яка налічує близько 1200 відділень та надає послуги більш ніж 6,6 млн клієнтів.

Іншим пріоритетом Ощадбанку під час повномасштабної війни є кредитна підтримка української економіки. Тільки протягом першого півріччя цього року кредитний портфель мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) Ощадбанку збільшився на 3 млрд грн та перевищив 20 млрд грн. Цього вдалося досягти завдяки тому, що Ощад пропонує різноманітні програми допомоги українському бізнесу (державні, регіональні та міжнародні), а також через спрощення механізму фінансування та лібералізацію його умов. Віднедавна подати онлайн-заявку на кредитування та отримати попереднє рішення за 24 години клієнти ММСБ можуть за допомогою сервісу ОщадБізнес.