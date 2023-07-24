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24.07.2023, 13:00

Прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав близько 2 мільярдів гривень

Прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав близько 2 мільярдів гривень - Фото

Чистий прибуток червня в 440 млн грн дозволив Укрексімбанку завершити перше півріччя 2023 р. з прибутком у розмірі 1,976 млрд грн

За аналогічний період 2021 року Банк заробив для держави 1,1 млрд гривень.

У структурі доходів більшу частину продовжує займати процентний дохід, який формує робочий кредитний портфель банку.

ТОП-5 ключових досягнень банку у першому півріччі 2023 року:

  • №1 на ринку за кредитуванням юридичних осіб з часткою 14% (понад еквівалент 76 млрд грн за 2023 рік станом на 01.06.23)1.
  • №1 за коштами юридичних осіб на рахунках (понад еквівалент 138 млрд грн за 2023 рік станом на 01.06.23)1.
  • Лідер за обсягом адміністрування коштів міжнародних фінансових організацій (еквівалент 6 млрд грн станом на 01.06.23)2.
  • Лідер на ринку валютообмінних операцій з часткою 11% (понад еквівалент 210 млрд грн станом на 01.07.23)2.
  • Повне погашення довгострокових кредитів рефінансування НБУ, що залучались у 2020-2021 рр., на суму 18,5 млрд грн. 


Плани на друге півріччя 2023 року:

  • Збільшувати обсяги кредитування економіки, зокрема, пропонуючи довгострокові ресурси за програмами МФО, включно з грантовими та компенсаційними складовими.
  • Надавати потужну підтримку містам і громадам для відновлення інфраструктури, необхідної для життєзабезпечення українців та повернення додому громадян, які вимушено виїхали за кордон.
  • Продовжити ефективну роботу з проблемною заборгованістю (за перше півріччя врегульовано NPL на 670 млн грн).


Укрексімбанк продовжить виконувати свою спеціалізовану роль у банківській системі України – зміцнення експорту, підвищення ефективності імпорту, фінансування стратегічних галузей економіки. Додаткову, соціально-етичну роль під час війни Банк бачить у всебічній підтримці відбудови українських міст і громад, щоб створити умови для повернення українців додому. 

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Теги: Укрексімбанк
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