ТАСКОМБАНК дарує українцям унікальну можливість розмістити депозит на 300 днів — до 16% річних
ТАСКОМБАНК запускає ексклюзивну депозитну пропозицію, створену з турботою про кожного українця.
Для тих, хто бажає впевнено дивитися в майбутнє та зберігати свої заощадження в надійному банку.
Основні умови вкладу:
· Строк: 300 днів
· Ставка: до 16% річних у гривні
· Мінімальна сума: від 50 000 грн
· Поповнення: не передбачено
· Пропозиція діє до 11 червня 2025 року
Це унікальна можливість, яку ТАСКОМБАНК дарує українцям — надійна інвестиція в стабільність і фінансову безпеку.
Детальні умови — у відділеннях банку та на офіційному сайті: https://tascombank.ua/you/deposits/depozyt_strokovyi
РАЗОМ ЗМОЖЕМО ВСЕ!