ТАСКОМБАНК дарує українцям унікальну можливість розмістити депозит на 300 днів — до 16% річних

В неспокійні часи надійна інвестиція в стабільність і фінансову безпеку стає як ніколи важливою

ТАСКОМБАНК запускає ексклюзивну депозитну пропозицію, створену з турботою про кожного українця.

Для тих, хто бажає впевнено дивитися в майбутнє та зберігати свої заощадження в надійному банку.

Основні умови вкладу:

· Строк: 300 днів

· Ставка: до 16% річних у гривні

· Мінімальна сума: від 50 000 грн

· Поповнення: не передбачено

· Пропозиція діє до 11 червня 2025 року

Це унікальна можливість, яку ТАСКОМБАНК дарує українцям — надійна інвестиція в стабільність і фінансову безпеку.

Детальні умови — у відділеннях банку та на офіційному сайті: https://tascombank.ua/you/deposits/depozyt_strokovyi

РАЗОМ ЗМОЖЕМО ВСЕ!