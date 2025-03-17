UKASKO отримала нагороду АУБ за інноваційне рішення для страхового та банківського ринків

Компанія UKASKO, що є одним із провідних гравців українського insurtech-сектору, отримала престижну відзнаку Асоціації українських банків (АУБ) у номінації "Insurtech-прорив року". Нагорода була вручена на церемонії "Головна фінансова премія року", якою АУБ традиційно відзначає фінансові установи за високі результати та стандарти, інноваційні підходи та внесок у розвиток фінансового сектору.

UKASKO отримала нагороду АУБ за інноваційне рішення для страхового та банківського ринків

"Наша нагорода для UKASKO у номінації "Insurtech-прорив року" — абсолютне визнання Асоціацією українських банків інноваційної цінності її продукту та якості цього рішення. Ми відзначаємо UKASKO галузевою нагородою за її інноваційність і передовий підхід. Сподіваємось, що наша співпраця переросте в багаторічну стратегічну взаємодію для розвитку fintech- та insurtech-інновацій у фінансовій і сервісній сфері, тому що банки та страхові компанії в тісній взаємодії з такими платформами, як UKASKO, отримують потужний драйвер зростання, досягаючи синергії традиційних фінансових сервісів та інновацій", — прокоментував нагороду президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

UKASKO — український IT-проєкт у сфері insurtech, що створює технологічну IT-інфраструктуру для сучасного фінансового та страхового бізнесу, а також компаній нефінансового профілю, які надають страхування своїм клієнтам як додаткову опцію сервісу чи лояльності. Це хмарне CRM-рішення для страховиків, брокерів та агентів, яке автоматизує процеси, контролює взаємодію з клієнтами та допомагає ефективно управляти страховими портфелями завдяки оптимізації продажів, ведення обліку та документообігу, аналітики. На цей час UKASKO є технологічним провайдером для більш як 20 страхових компаній, має понад дві тисячі партнерів, а її сервіс дозволяє взаємодіяти з клієнтами по всій Україні від міст-мільйонників до найменших громад через розгалужену мережу із більш ніж 4000 тис. агентів.

Вручення галузевої премії від АУБ insurtech-компанії UKASKO підтверджує, що цифрові інновації кардинально змінюють фінансову екосистему. Як зазначив Андрій Дубас, український ринок не може конкурувати за масштабом, але має унікальну перевагу — швидкість впровадження інновацій. "Ми не маємо гігантської економіки, але маємо цінніше — інноваційність. В Україні сервіси у всіх сферах, зокрема у фінансовому секторі, мають дуже високий рівень якості та технологічності порівняно навіть з розвиненими країнами. Платформи рівня UKASKO є яскравим прикладом того, як технологічні сервіси змінюють взаємодію банків, страхових компаній, брокерів і навіть нефінансових організацій, котрі пропонують страхові продукти як додатковий сервіс для своїх клієнтів", — прокоментував президент АУБ. За його словами, страхові продукти в колаборації з банками компанія UKASKO робить ефективнішими та дешевшими завдяки автоматизації рутинних операцій, а також кращими для клієнтів — вони отримують миттєвий якісний сервіс.

UKASKO отримала нагороду АУБ за інноваційне рішення для страхового та банківського ринків

"Це дуже цінна для нас нагорода, адже це підтвердження нашої важливої інфраструктурної ролі для розвитку фінансового ринку, — прокоментував Ярослав Льоля, CEO UKASKO. — Разом із банками, страховиками й іншими бізнесами ми бачимо майбутнє за інноваційними fintech- та insurtech-рішеннями, які роблять страхові послуги доступнішими, зручнішими й ефективнішими. Ми вдячні представникам фінансової галузі за співпрацю, АУБ – за підтримку та визнання. Спільно продовжимо інноваційні трансформації, допомагаючи зростанню всіх учасників фінансового ринку".

UKASKO продовжує зміцнювати свої позиції як провідний гравець insurtech-ринку й активний учасник міжнародного фінансового діалогу. У лютому 2025 року компанія представляла український сектор банківських і страхових послуг у Брюсселі, де у складі делегації АУБ і Ліги страхових організацій України взяла участь у зустрічах із керівництвом Європейського парламенту, Єврокомісії та Євроцентробанку.

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