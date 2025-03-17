UKASKO отримала нагороду АУБ за інноваційне рішення для страхового та банківського ринків

Компанія UKASKO, що є одним із провідних гравців українського insurtech-сектору, отримала престижну відзнаку Асоціації українських банків (АУБ) у номінації "Insurtech-прорив року". Нагорода була вручена на церемонії "Головна фінансова премія року", якою АУБ традиційно відзначає фінансові установи за високі результати та стандарти, інноваційні підходи та внесок у розвиток фінансового сектору.

"Наша нагорода для UKASKO у номінації "Insurtech-прорив року" — абсолютне визнання Асоціацією українських банків інноваційної цінності її продукту та якості цього рішення. Ми відзначаємо UKASKO галузевою нагородою за її інноваційність і передовий підхід. Сподіваємось, що наша співпраця переросте в багаторічну стратегічну взаємодію для розвитку fintech- та insurtech-інновацій у фінансовій і сервісній сфері, тому що банки та страхові компанії в тісній взаємодії з такими платформами, як UKASKO, отримують потужний драйвер зростання, досягаючи синергії традиційних фінансових сервісів та інновацій", — прокоментував нагороду президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

UKASKO — український IT-проєкт у сфері insurtech, що створює технологічну IT-інфраструктуру для сучасного фінансового та страхового бізнесу, а також компаній нефінансового профілю, які надають страхування своїм клієнтам як додаткову опцію сервісу чи лояльності. Це хмарне CRM-рішення для страховиків, брокерів та агентів, яке автоматизує процеси, контролює взаємодію з клієнтами та допомагає ефективно управляти страховими портфелями завдяки оптимізації продажів, ведення обліку та документообігу, аналітики. На цей час UKASKO є технологічним провайдером для більш як 20 страхових компаній, має понад дві тисячі партнерів, а її сервіс дозволяє взаємодіяти з клієнтами по всій Україні від міст-мільйонників до найменших громад через розгалужену мережу із більш ніж 4000 тис. агентів.

Вручення галузевої премії від АУБ insurtech-компанії UKASKO підтверджує, що цифрові інновації кардинально змінюють фінансову екосистему. Як зазначив Андрій Дубас, український ринок не може конкурувати за масштабом, але має унікальну перевагу — швидкість впровадження інновацій. "Ми не маємо гігантської економіки, але маємо цінніше — інноваційність. В Україні сервіси у всіх сферах, зокрема у фінансовому секторі, мають дуже високий рівень якості та технологічності порівняно навіть з розвиненими країнами. Платформи рівня UKASKO є яскравим прикладом того, як технологічні сервіси змінюють взаємодію банків, страхових компаній, брокерів і навіть нефінансових організацій, котрі пропонують страхові продукти як додатковий сервіс для своїх клієнтів", — прокоментував президент АУБ. За його словами, страхові продукти в колаборації з банками компанія UKASKO робить ефективнішими та дешевшими завдяки автоматизації рутинних операцій, а також кращими для клієнтів — вони отримують миттєвий якісний сервіс.

"Це дуже цінна для нас нагорода, адже це підтвердження нашої важливої інфраструктурної ролі для розвитку фінансового ринку, — прокоментував Ярослав Льоля, CEO UKASKO. — Разом із банками, страховиками й іншими бізнесами ми бачимо майбутнє за інноваційними fintech- та insurtech-рішеннями, які роблять страхові послуги доступнішими, зручнішими й ефективнішими. Ми вдячні представникам фінансової галузі за співпрацю, АУБ – за підтримку та визнання. Спільно продовжимо інноваційні трансформації, допомагаючи зростанню всіх учасників фінансового ринку".

UKASKO продовжує зміцнювати свої позиції як провідний гравець insurtech-ринку й активний учасник міжнародного фінансового діалогу. У лютому 2025 року компанія представляла український сектор банківських і страхових послуг у Брюсселі, де у складі делегації АУБ і Ліги страхових організацій України взяла участь у зустрічах із керівництвом Європейського парламенту, Єврокомісії та Євроцентробанку.