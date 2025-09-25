Відкритий банкінг в Україні та світі: найцікавіший глобальний досвід

Наразі головними завданнями банків та фінтех-компаній є захист API від кібератак, контроль доступу до персональних даних та відповідність міжнародним стандартам

У 2025 році Національний банк України ухвалив Постанову № 80 "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні", що закріпила правила відкритого банкінгу.

Детальніше про принципи відкритого банкінгу та законодавчі вимоги можна дізнатися в експертній статті на сайті А ми розглянемо, як цей підхід уже працює у світі й чого варто очікувати в Україні.

Міжнародний досвід: як країни впроваджують відкритий банкінг

Впровадження Постанови № 80 в Україні — це важливий крок до європейських стандартів. Водночас практика відкритого банкінгу давно працює у світі:

Велика Британія: перша країна з обов’язковим відкритим банкінгом. Дев’ять провідних банків відкрили API, OBIE задала єдині правила. Результат — швидкий розвиток фінтеху й нові сервіси для клієнтів. ЄС/Німеччина: запровадження в межах PSD2, створений стандарт NextGenPSD2. Це дозволило уніфікувати правила для тисяч банків і сформувати великий європейський ринок. Сінгапур: добровільна модель. Банки самі вирішують, які API відкривати. DBS надав понад 150 сервісів, що зробило країну одним із найінноваційніших фінансових центрів. Бразилія: програма Open Finance розвивається поетапно з акцентом на безпеку. Великі банки отримали міжнародну сертифікацію, а користувачі — довіру до системи.

Технічні вимоги відкритого банкінгу

Відкритий банкінг базується на чітких правилах безпеки. Розглянемо їх детальніше:

клієнт сам контролює, які дані відкривати й на який час;

дані передаються лише через захищені канали;

усі операції підтверджуються багатофакторною автентифікацією;

дії користувачів і сервісів фіксуються в аудиті для прозорості;

API-шлюзи захищають банки від атак і перевантажень;

нові інтеграції тестуються у sandbox-середовищах, що знижує ризики.

Саме така архітектура вже працює в ЄС та Британії і стане основою для української моделі.

Виклики для України та шляхи їх подолання

Наразі головними завданнями банків та фінтех-компаній є захист API від кібератак, контроль доступу до персональних даних, відповідність міжнародним стандартам PSD2, PCI DSS, DORA та постійний моніторинг і швидке реагування на інциденти.

