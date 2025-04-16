На початку квітня Національний банк скасував ліміти у 150 000 грн на перекази між картками, що діяли з жовтня 2024 року. Попри це обмеження на переказ коштів досі зберігаються, адже банки підписали спільний Меморандум.

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LIGA.net відповідає на основні питання й розповідає, для чого НБУ вводив ліміти та як це працює зараз.

Що сталося

1 квітня стало відомо, що Нацбанк не продовжив дію обмежень у розмірі 150 000 грн на місяць для переказів за всіма рахунками клієнтів.

Ліміти були запроваджені у жовтні 2024 року для того, аби зменшити тіньовий сектор економіки та протидіяти відмиванню грошей і дроп-схемам. Адже аналіз НБУ свідчив, що через дроп-картки щорічно може проходити до 200 млрд грн.