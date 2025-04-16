В начале апреля Национальный банк отменил лимиты в 150 000 грн на переводы между карточками, действовавшие с октября 2024 года. Несмотря на это, ограничения на перевод средств до сих пор сохраняются, ведь банки подписали общий Меморандум.

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LIGA.net отвечает на основные вопросы и рассказывает, для чего НБУ вводил лимиты и как это сейчас работает.

Что произошло

1 апреля стало известно, что Нацбанк не продлил действие ограничений в размере 150 000 грн в месяц для переводов по всем счетам клиентов.

Лимиты были введены в октябре 2024 года для того, чтобы уменьшить теневой сектор экономики и противодействовать отмыванию денег и дроп-схемам. Ведь анализ НБУ свидетельствовал, что через дроп-карты ежегодно может проходить до 200 млрд грн.