За останні роки кількість рахунків, які відкривали українці, та кількість їхніх платіжних карток зросли майже удвічі. Всього рахунків в українських банках вже майже 200 млн.

Скільки платіжних карток та відкритих рахунків мають українці – розбиралася LIGA.net

Скільки платіжних карток в українців

За даними Національного банку, у січні 2022 року кількість платіжних карток серед фізичних осіб становила 56,4 млн. А вже у лютому 2025 року їхня кількість зросла до 71,35 млн. У Нацбанку уточнюють, що йдеться про рахунки, привʼязані саме до платіжних карток фізичних осіб.

Також слід враховувати, що законодавство України не обмежує користувачів у відкритті рахунків та карток. Одна й та сама особа може одночасно обслуговуватися в кількох банках та мати стільки рахунків, скільки їй потрібно.