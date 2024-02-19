Абанк – найперший банк, який додав свої платіжні сервіси в застосунок партнера!

Абанк розпочав 2024 з нового цікавого проєкту — додав деякі свої платіжні функції в мобільний застосунок "АТВ".

Абанк та АТБ минулого року стали партнерами та разом запустили улюблену клієнтами ко-бренд картку "АТБ", а нещодавно вже відсвяткували 1 млн клієнтів з карткою "АТБ" від Абанку.

Сьогодні Абанк зарекомендував себе як інноваційний банк, який дивує новими та цікавими проєктами не тільки своїх клієнтів, а і конкурентів.

Абанк розпочав 2024 з нового цікавого проєкту — додав деякі свої платіжні функції в мобільний застосунок "АТВ". Це означає, що користувачі застосунку "АТВ" можуть виконувати певні операції з картки Абанку в цьому застосунку. Абанк — перший, хто реалізував таку інтеграцію в застосунок бізнес-партнера.

Тож на сьогодні в застосунку "АТВ" вже працює обмежений банківський функціонал, а саме:

- відображення картки "АТБ" від Абанку з реальним балансом;

- поповнення мобільного;

- перекази на інші картки;

- поповнення своєї картки з картки іншого банку.

Відтепер у клієнтів є один зручний застосунок "АТВ" зі скороченим, але таким важливим функціоналом. Щоб протестувати, як це працює, завантажте застосунок "АТВ": IOS або AOS; перейдіть в меню "Платежі та квитки", оберіть "Платежі в Абанк".

Весь інший банківський функціонал, такий як виписка по картці, інші платежі, перегляд транзакцій клієнти Абанку можуть отримати в застосунку ABank24.

Нагадуємо, що картка "АТБ" від Абанку має одні з найкращих умов для клієнтів:

- знижки від 5 до 50% в мережі супермаркетів АТБ;

- знижка 5% в мережі аптек "Подорожник";

- найкращий кешбек серед всіх партнерів АТБ: 1,2% від банку на всі товари в АТБ;

- безкоштовні платежі: поповнення мобільного, переказ на інші картки та ін.

- кредитний ліміт від 1 тис. до 200 тис. грн з пільговим періодом до 62 днів.

Картку можна відкрити безкоштовно в застосунку ABank24, у будь-якому відділенні Абанку або придбати в магазинах АТБ.





Про Абанк

Абанк представлений на ринку банківських послуг понад 25 років. Послугами банку користується понад 3,1 млн клієнтів. Банк пропонує широкий спектр сучасних фінансових послуг як фізичним, так і юридичним особам. Основна мета банку — надання сучасного та технологічного сервісу в режимі online за допомогою зручного інтернет-банкінгу АВаnk24. Банк широко представлений у всіх регіонах України, наші відділення готові надати якісний сервіс кожному клієнту. Банківська ліцензія Національного банку України No16 від 26 жовтня 2011 року. За новинами Абанку слідкуйте на офіційних сторінках Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.