АСВІО Банк підписав договір стратегічного партнерства з Visa

АСВІО Банк та Visa підписали договір про стратегічне партнерство для впровадження інноваційних фінансових рішень та розвитку цифрових технологій.

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Український банк АСВІО Банк оголосив про підписання договору стратегічного партнерства з лідером у сфері цифрових платежів Visa. Ця співпраця має на меті впровадження інноваційних фінансових рішень, які не тільки підвищать якість обслуговування клієнтів, але й сприятимуть подальшому розвитку цифрових технологій у банківській сфері.

Євген Шуліка, голова правління АСВІО Банку

Як відмітив Голова правління АСВІО Банку Євген Шуліка: "Партнерство з Visa відкриває для нас нові горизонти у сфері диджиталізації банківських послуг. Ми прагнемо створювати сучасні рішення, що відповідають найвищим стандартам світового фінансового ринку. Співпраця з Visa дозволить нам забезпечити ще більш комфортний і безпечний доступ до фінансових послуг для наших клієнтів".

Visa, відома своїми передовими технологіями у сфері безготівкових розрахунків, активно інвестує у розробку нових фінансових продуктів і рішень для банків та кінцевих користувачів.

"Visa пропонує інноваційні рішення, які наші партнери успішно впроваджують, дозволяючи традиційним банкам перейти на цифрові послуги та реалізувати свій потенціал. Підписання договору про стратегічне партнерство є позитивним сигналом, що відображає технологічну готовність АСВІО Банку, їх відкритість та бажання розробляти нові продукти. Це відкриває двері для появи нових фінансових рішень, які задовольнятимуть зростаючі потреби споживачів та відповідатимуть глобальним тенденціям розвитку ринку", – зазначив cтарший директор, голова департаменту стратегічних партнерств, фінтеху та спільних проєктів Visa в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східній Європі.

Співпраця між АСВІО Банком та Visa стане важливим кроком на шляху до зміцнення позицій банку на українському ринку, а також підвищення рівня онлайн-банкінгу в Україні, забезпечуючи клієнтам доступ до новітніх фінансових технологій.

Інформація про Visa

Visa (NYSE: V) — світовий лідер індустрії електронних платежів. Щороку Visa обробляє платіжні транзакції між споживачами, бізнесом, фінансовими та урядовими організаціями у понад 200 країнах. Наша місія — об'єднати світ за допомогою інноваційної, зручної, надійної та безпечної платіжної мережі, аби сприяти процвітанню споживачів, бізнесу та економіки. Ми переконані, що розширення доступу для всіх в економіці допомагає зростанню добробуту людей в усьому світі та стане основою для глобального руху грошей у майбутньому. Дізнайтеся більше на сайті Visa.com.ua

Інформація про АСВІО Банк

АСВІО Банк – один з перших комерційних банків України, успішна історія якого налічує вже більше 30 років. За останні два роки банк продемонстрував динамічне зростання мережі відділень та зарекомендував себе як один із найбільш надійних банків України. Особлива увага приділяється цифровізації банківських послуг. Дізнайтеся більше на офіційному сайті https://www.asviobank.ua/.