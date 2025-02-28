Банк Citigroup помилково зарахував на рахунок клієнта $81 трильйон

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Американський банк Citigroup у квітні 2024 року помилково зарахував на рахунок клієнта $81 трлн, пише Financial Times.

Проблема виникла через погано спроєктований інтерфейс резервної системи, яку рідко використовують, а також внаслідок людського фактора.

FT пояснює, що на ескроу-рахунок клієнта в Бразилії потрібно було перерахувати $280, але основна система не пропустила платіж через потенційне порушення санкцій. У зв'язку з цим суму довелося вводити вручну за допомогою резервної системи. У цій резервній системі поле для введення суми за замовчуванням містило 15 нулів. Працівник, який вводив трансакцію, повинен був видалити ці нулі перед введенням правильної суми, але цього не зробив.

Помилку помітили через 90 хвилин після проведення трансакції, й платіж скасували.

Реальних фінансових втрат для банку не було, але він повідомив про цю помилку до двох ключових регуляторних органів США – Федеральної резервної системи й Управління фінансового контролера.

За даними FT, у 2024 році в Citigroup було 10 подібних помилок на суму від $1 млрд.

У 2020 році Citigroup помилково відправив $900 млн кредиторам косметичної групи Revlon. Той випадок призвів до звільнення тодішнього генерального директора Майкла Корбата та великих штрафів.