Банк Citigroup ошибочно зачислил на счет клиента $81 триллион

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Американский банк Citigroup в апреле 2024 года по ошибке зачислил на счет клиента $81 трлн, пишет Financial Times.

Проблема возникла из-за плохо спроектированного интерфейса резервной системы, которую редко используют, а также вследствие человеческого фактора.

FT объясняет, что на эскроу-счет клиента в Бразилии нужно было перечислить $280, но основная система не пропустила платеж из-за потенциального нарушения санкций. В связи с этим сумму пришлось вводить вручную с помощью резервной системы. В этой резервной системе поле для ввода суммы по умолчанию содержало 15 нулей. Работник, вводивший трансакцию, должен был удалить эти нули перед вводом правильной суммы, но этого не сделал.

Ошибку заметили через 90 минут после проведения трансакции, и платеж отменили.

Реальных финансовых потерь для банка не было, но он сообщил об этой ошибке двум ключевым регуляторным органам США – Федеральной резервной системе и Управлению финансового контролера.

По данным FT, в 2024 году у Citigroup было 10 подобных ошибок на сумму от $1 млрд.

В 2020 году Citigroup по ошибке отправил $900 млн кредиторам косметической группы Revlon. Этот случай привел к увольнению тогдашнего генерального директора Майкла Корбата и большим штрафам.