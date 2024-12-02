Держаудит перевірив роботу ФГВФО: вкладники не отримали десятки мільярдів

Держаудитслужба вважає, що ФГВФО продає активи банків-банкрутів за дуже низькою ціною

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та уповноважені ним особи реалізували активи неплатоспроможних та ліквідованих банків за суттєво нижчою ціною порівняно з їхньою балансовою та навіть оціночною вартістю. Це спричинило недоотримання в повному обсязі вкладниками та іншими кредиторами банків десятків мільярдів гривень, повідомляє пресслужба Держаудитслужби з посиланням на результати аудиту ФГВФО.

Балансова вартість проданих активів неплатоспроможних банків становила 631,2 млрд грн. Їхня оціночна вартість була визначена на рівні 92,3 млрд грн, фактично отримано всього 21,2 млрд грн. "Вартість продажу банківських активів склала лише 3,4% їхньої балансової вартості та 23% – оціночної", – уточнила очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

Одна з основних проблем під час реалізації активів – знецінення їхньої вартості, вважають у Держаудитслужбі.

Наприклад, пул активів трьох банків був проданий лише за 124,6 млн грн, тоді як оціночна вартість лише одного бізнес-центру в обласному центрі склала 228 млн грн.

"Такий продаж активів неплатоспроможних банків спричинив неможливість повернення банками в повному обсязі коштів юридичним особам, у тому числі – Фонду гарантування вкладів. Це, своєю чергою, призвело до списання Фондом 47,5 млрд грн дебіторської заборгованості банкам, які припинили реєстрацію юрособи", – йдеться у повідомленні.

Значна сума заборгованості банків та наявна тенденція її списання позбавляє Фонд можливості у повному обсязі погасити взяті зобов'язання, стверджують у Держаудитслужбі.

Матеріали аудиту ФГВФО передано до правоохоронних органів.

Станом на початок квітня 2024 року у процесі ліквідації перебували 54 неплатоспроможні банки. Продаж майна (активів) ліквідаторами банківських установ здійснювався на відкритих торгах (аукціонах) через електронну торгівельну систему Prozorro.Продажі та іноземні електронні майданчики.