Фонд гарантування затвердив нову очільницю на наступні п'ять років. Що про неї відомо

Новий директор-розпорядник ФГВФО Ольга Білай (Фото: пресслужба ФГВФО)

Адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) призначила директором-розпорядником Фонду Ольгу Білай. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Білай була призначена тимчасовою виконувачкою обов'язків директора-розпорядника з 18 липня 2024 року у зв'язку із завершенням п'ятирічного терміну на посаді попереднього директора-розпорядника Світлани Рекрут.

Довідка Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від його складу строком на п'ять років. Директор-розпорядник Фонду призначається на посаду та звільняється з посади адміністративною радою Фонду більшістю від його складу строком на п'ять років.

Як зазначає профільне видання Financial Club, Ольга Білай почала банківську кар'єру у 2002 році в ПУМБ, де до 2007 року працювала на посаді спеціаліста, а згодом – головного спеціаліста управління корпоративного фінансування.

З травня 2007 до жовтня 2013 року пройшла шлях від спеціалістки до директора департаменту Омега Банку (Сведбанку). З кінця 2013-го до кінця 2014-го обіймала посаду заступника директора департаменту проблемних активів корпоративного бізнесу банку Надра.

З кінця 2014-го до липня 2017-го була заступником директора департаменту реструктуризації заборгованості та стягнення Ощадбанку.

У ФГВФО працює з липня 2017 року. Спочатку обіймала посаду директора департаменту управління активами, а у серпні 2019 року призначена заступником директора-розпорядника ФГВФО.

"Серед ключових завдань — реформування системи гарантування відповідно до європейських вимог. Ми продовжимо рух до поширення гарантій на юридичні особи та окремі небанківські фінансові установи, а також послідовно працюватимемо над розбудовою дієвої системи раннього реагування. Ще один важливий напрям – доведення до остаточних судових рішень вимог до ексвласників збанкрутілих банків та відшкодування збитків, завданих російською агресією, задля розрахунків із кредиторами банків та державою", – прокоментувала Ольга Білай.

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