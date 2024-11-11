Фонд гарантирования утвердил нового главу на следующие пять лет. Что о ней известно

Перед новым директором-распорядителем ФГВФЛ стоит задача реформировать систему гарантирования вкладов в соответствии с европейскими требованиями

Новый директор-распорядитель ФГВФЛ Ольга Билай (Фото: пресс-служба ФГВФЛ)

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) назначил директором-распорядителем Фонда Ольгу Билай. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

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Билай была назначена временной исполняющей обязанности директора-распорядителя с 18 июля 2024 года в связи с завершением пятилетнего срока на должности предыдущего директора-распорядителя Светланы Рекрут.

Справка Директор-распорядитель Фонда назначается на должность и освобождается от должности административным советом Фонда большинством от его состава сроком на пять лет. Директор-распорядитель Фонда назначается на должность и освобождается от должности административным советом Фонда большинством от его состава сроком на пять лет.

Как указывает профильное издание Financial Club, Ольга Билай начала банковскуб карьеру в 2002 году в ПУМБ, где до 2007 года работала в должности специалиста, а впоследствии – главного специалиста управления корпоративного финансирования

С мая 2007 по октябрь 2013 года прошла путь от специалистки до директора департамента Омега Банка (Сведбанка). С конца 2013-го по конец 2014-го занимала должность заместителя директора департамента проблемных активов корпоративного бизнеса банка Надра.

С конца 2014-го по июль 2017-го была заместителем директора департамента реструктуризации задолженности и взыскания Ощадбанка.

В ФГВФЛ работает с июля 2017 года. Сначала занимала должность директора департамента управления активами, а в августе 2019 года назначена заместителем директора-распорядителя ФГВФЛ.

"Среди ключевых задач — реформирование системы гарантирования в соответствии с европейскими требованиями. Мы продолжим движение к расширению гарантий на юридические лица и отдельные небанковские финансовые учреждения, а также будем последовательно работать над развитием действенной системы раннего реагирования. Еще одно важное направление – доведение до окончательных судебных решений требований к экс-владельцам обанкротившихся банков и возмещение ущерба, нанесенного российской агрессией, для расчетов с кредиторами банков и государством", – прокомментировала Ольга Билай.

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